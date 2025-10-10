Cienciano sigue reforzándose para buscar el gran objetivo de la Liga 1: salir campeón nacional. Si bien nunca antes ha levantando el título de Perú, el cuadro del ‘Papá’ quiere su primera consagración y por eso decidió fichar a un extranjero.

Así lo dio a conocer Cienciano en sus redes sociales. El club explicó que contrató los servicios de Carlos Lugo como nuevo gerente deportivo. No hay que olvidar que el exfutbolista ya venía ocupando un cargo como imagen del plantel.

“Carlos Lugo asumirá este importante cargo con el objetivo de encaminar al primer equipo hacia la senda de los triunfos y alcanzar la clasificación a un torneo internacional al cierre de la próxima temporada”, comentó Cienciano en sus redes sociales.

“Su principal reto será liderar el proyecto deportivo 2026, orientado a que Cienciano recupere el protagonismo en el fútbol peruano y aspire a objetivos de mayor envergadura”, cerró el comunicado sobre la elección de Carlos Lugo como nuevo gerente deportivo.

Carlos Lugo es el nuevo gerente deportivo de Cienciano. (Foto: Cienciano)

¿Cuál es la historia de Carlos Lugo con Cienciano?

Carlos Lugo es muy recordado en Cienciano pues fue parte del plantel que salió campeón de la Copa Sudamericana 2003. En su rol de capitán, el defensa paraguayo además anotó el gol del triunfo en la final ante River Plate.

Hay que mencionar que Carlos Lugo venía desempeñándose como ‘Embajador Ciencianista’ y ahora asume el nuevo reto de ser el gerente deportivo del Cienciano, cargo con el que busca ganar la Liga 1 y volver a la gloria internacional.

Carlos Lugo con la Copa Sudamericana 2003. (Foto: Cienciano)

¿Cuántos títulos tiene Cienciano?

Cienciano nunca ha sido campeón nacional de Perú, pero sí cuenta con un Torneo Apertura en el 2005 y dos Torneos Clausuras en el 2001 y 2006. Su mayor logro es haber sido campeón de la Copa Sudamericana en el 2003.

¿Qué edad tiene Carlos Lugo?

Carlos Lugo tiene 49 años, es paraguayo, jugaba como defensa central y fue referente del Cienciano campeón de la Copa Sudamericana 2003.

