¡Clásico en Miami! Universitario y Alianza Lima podrían enfrentarse en duelo de pretemporada: estadio y fecha tentativa

La Liga 1 2025 todavía se mantiene en curso, a pesar de que Universitario de Deportes ya se proclamó tricampeón del fútbol peruano el fin de semana pasado. A raíz de esta situación es que los otros equipos están en la búsqueda de torneos internacionales y de no descender de categoría, así que las planificaciones son variadas. Uno de los que empieza a armar lo que será la temporada 2026 es Alianza Lima al tener casi acordado un nuevo clásico con el rival eterno.

Publicidad

Publicidad

En esta ocasión, se habla de un partido de pretemporada entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en el inicio del año 2026. Lo más llamativo de la noticia es que no sería en territorio nacional, si contamos Lima y provincia como ha sido en otras oportunidades, sino que hablamos de que el evento se daría a cabo en los Estados Unidos. Así es, el clásico del fútbol peruano podría mudarse bastante lejos y seguramente tendría que ver con un aspecto de expansión internacional.

De acuerdo a una reciente información del periodista deportivo Horacio Zimmermann, hemos podido conocer que los compadres del fútbol peruano se enfrentarían, posiblemente, el domingo 18 de enero del año 2026. Entre las opciones de recintos deportivos para albergar dicho clásico están el Hard Rock Stadium con una capacidad de 65.300 espectadores y el Chase Stadium del Inter Miami con un aforo de 21.550 espectadores.

Fuente: @MDeportivoPe

Publicidad

Publicidad

El último antecedente entre Universitario vs. Alianza Lima en los Estados Unidos

Frente a la información que se pudo conocer gracias al comunicador Horacio Zimmermann durante la más reciente edición del programa digital ‘Doble Punta‘, veamos cuándo fue la última vez que Universitario de Deportes y Alianza Lima se vieron las caras en los Estados Unidos. Tenemos que irnos hasta el año 2012 cuando los compadres del fútbol peruano jugaron en el Lockhart Stadium de la localidad de Fort Lauderdale en Miami y el triunfo fue de los íntimos por 2-0.

Aquel 1 de diciembre del 2012 tuvo distintas emociones durante los 90 minutos de juego. Los goles de Alianza Lima fueron convertidos por Walter Ibáñez en el primer tiempo y Franco Navarro Jr., quien curiosamente hoy es Gerente Deportivo en Matute. Rainer Torres falló un penal para los cremas cuando el duelo iba todavía 0-0 y pudo cambiar la historia del clásico. Finalmente, los íntimos celebraron junto a miles de hinchas que se dieron cita en Miami.

Publicidad

Publicidad

Los próximos partidos de Universitario y Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima enfrentará a FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute el próximo viernes 31 de octubre a las 20:00 hora local y Universitario de Deportes estará de descanso. Recién en la fecha 18, los merengues volverán a la actividad cuando reciban a Deportivo Garcilaso el 7 de noviembre a las 21:00 hora local en el Estadio Monumental de Ate.

ver también ¿Alianza Lima y Universitario hacen un trueque?: los jugadores que ambos clubes desean