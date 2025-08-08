Con 7 bajas y varias sorpresas, la alineación de Alianza Lima ante Ayacucho por la fecha 5 del Clausura 2025

Alianza Lima buscará reencontrarse con el triunfo ante Ayacucho FC por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El cuadro ‘íntimo’ necesita sumar de a tres para poder continuar en la pelea por el título nacional.

Sin embargo, Néstor Gorosito deberá idear una estrategia para que su equipo no sea vea afectado con la cantidad de bajas que presenta, ya sea por lesión o por sanción.

Y es que a la fecha, se pudo conocer que son siete los jugadores que no serán considerados: Paolo Guerrero (lesión), Eryc Castillo (lesión), Sergio Peña (suspendido), Piero Cari (lesión), Pablo Lavandeira (lesión), Jesús Castillo (decisión técnica) y Guillermo Enrique (decisión técnica).

Las sorpresas en el once de Alianza Lima

Las principales novedades son la inclusión de Josué Estrada como lateral derecho, Mauricio Arrasco como mediocentro ofensivo y Matías Succar como punta.

Teniendo en cuenta ello, los ‘blanquiazules’ saldrían al campo con la siguiente formación: Viscarra; Estrada, Zambrano, Noriega, Trauco; Burlamaqui, Gaibor; Arrasco, Gentile, Ceppelini y Succar.

Posible alineación de Alianza Lima ante Ayacucho FC (Twitter José Varela).

Cabe resaltar que, el polifuncional Alan Cantero volvió a ser convocado y podría tener minutos, ya sea como volante o como extremo. Asimismo, otro de los que integra la lista de viajeros es Gianfranco Chávez, quien recientemente fue anunciado como flamante fichaje.

Posible alineación de Ayacucho FC

Ayacucho FC atraviesa una realidad completamente distinta a la de Alianza Lima, ya que se encuentra en zona de descenso y se encuentra en la obligación de imponer su localía para poder ganar.

El entrenador Sergio Castellanos recibió una noticia positiva: tanto Manuel Ganoza como Juan Lucumí, piezas clave en su esquema, están aptos para ser considerados desde el arranque.

En ese sentido, esta sería su alineación: Juan David Valencia; Jean Franco Falconí, Brackson León, Manuel Ganoza, Alonso Yovera; Jonathan Bilbao, Juan Lucumí, Gustavo Loayza, Derlis Orué, Jean Pier Vílchez y Maximiliano Pérez.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Ayacucho FC?

Luego de igualar 0-0 con Sporting Cristal en Matute, Alianza Lima volverá a la acción en la competencia cuando se mida ante Ayacucho FC por la fecha 5 del Clausura.

Dicho encuentro se llevará a cabo este sábado 9 de agosto desde las 13:00 horas de Perú y tendrá lugar en las instalaciones del Parque Cerrado Ayacucho.

