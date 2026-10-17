Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Atlético Grau: horarios, canales de TV y streaming online

El cierre de la jornada sabatina será entre Alianza Lima vs. Atlético Grau. En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Alejandro Villanueva se alista para recibir a blanquiazules y norteños en uno de los encuentros más resonantes del fin de semana. Ahora podrás conocer todos los detalles de horarios y canales oficiales de la transmisión para seguir las incidencias.

Publicidad

En cuanto a los antecedentes más recientes de los equipos, Alianza Lima viene de vencer 2-1 a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y con lo cual escaló muy bien en la tabla de posiciones. Ahora, estando muy cerca de los primeros lugares, los liderados técnicamente por Pablo Guede necesitan el triunfo en casa a como de lugar para seguir firmes en la lucha por el título nacional.

Por otro lado, Atlético Grau igualó 0-0 ante Los Chankas en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo de La Matanza y por ende requieren volver a sumar tres puntos para acomodarse mejor en el Torneo Clausura 2026. Claramente, no tendrán una tarea tan sencilla que digamos ya que al frente tendrán a un Alianza Lima que con su gente tiene el gran favoritismo para triunfar esta noche.

¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (domingo 18/10)

Publicidad

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile; Eryc Castillo y Kevin Quevedo. DT: Pablo Guede.

Atlético Grau | Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Ignacio Tapia, José Ataupillco; Christian Vásquez, Freddy Oncoy, Rafael Guarderas, Gabriel Alfaro; Yamir Ruidíaz, Aldair Vásquez y Adrián Fernández. DT: Gerardo Ameli.

Publicidad

DATOS CLAVES