Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Atlético Grau: horarios, canales de TV y streaming online

El cierre de la jornada sabatina será entre Alianza Lima vs. Atlético Grau. En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Alejandro Villanueva se alista para recibir a blanquiazules y norteños en uno de los encuentros más resonantes del fin de semana. Ahora podrás conocer todos los detalles de horarios y canales oficiales de la transmisión para seguir las incidencias.
En cuanto a los antecedentes más recientes de los equipos, Alianza Lima viene de vencer 2-1 a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y con lo cual escaló muy bien en la tabla de posiciones. Ahora, estando muy cerca de los primeros lugares, los liderados técnicamente por Pablo Guede necesitan el triunfo en casa a como de lugar para seguir firmes en la lucha por el título nacional.
Por otro lado, Atlético Grau igualó 0-0 ante Los Chankas en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo de La Matanza y por ende requieren volver a sumar tres puntos para acomodarse mejor en el Torneo Clausura 2026. Claramente, no tendrán una tarea tan sencilla que digamos ya que al frente tendrán a un Alianza Lima que con su gente tiene el gran favoritismo para triunfar esta noche.
¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026?
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 03:30 | España (domingo 18/10)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026?
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32
Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile; Eryc Castillo y Kevin Quevedo. DT: Pablo Guede.
Atlético Grau | Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Ignacio Tapia, José Ataupillco; Christian Vásquez, Freddy Oncoy, Rafael Guarderas, Gabriel Alfaro; Yamir Ruidíaz, Aldair Vásquez y Adrián Fernández. DT: Gerardo Ameli.
DATOS CLAVES
- Alianza Lima recibe a Atlético Grau a las 20:30 horas en Estadio Alejandro Villanueva.
- El partido será transmitido en canales como Movistar TV, DSports y Claro TV.
- Alianza Lima venció previamente 2-1 a Cusco FC por el Torneo Clausura 2026.