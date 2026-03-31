La previa del clásico entre Universitario y Alianza Lima ya tiene su primera gran polémica y no es por los jugadores. La designación de Jordi Espinoza como juez principal encendió las alarmas en ambos clubes, generando un clima tenso incluso antes del pitazo inicial.

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La información, confirmada por el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, deja un dato contundente: ninguno de los dos equipos está conforme. Desde Alianza Lima, la incomodidad responde a antecedentes negativos con el árbitro. Mientras que en Universitario, consideran la designación una provocación, incluso señalando el vínculo con su hermano Michael Espinoza como un factor sensible.

Y no es solo percepción, los números también alimentan el debate. Jordi Espinoza ha dirigido 133 partidos, en los que mostró 737 tarjetas amarillas, 26 dobles amarillas, 35 rojas directas y cobró 62 penales. Un registro que refleja un perfil estricto, de decisiones constantes y presencia fuerte en el juego.

Además, Jordi Espinoza tiene historial directo con ambos clubes: dirigió 9 veces a Universitario y 8 a Alianza Lima. Un detalle que, lejos de dar tranquilidad, incrementa la suspicacia en un partido donde cada antecedente pesa más de lo normal.

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🎙️ @Gustavo_p4: "A la gente de Alianza no le ha caído bien la designación de Jordi Espinoza por problemas que han tenido con él. Asimismo, a la gente de la U tampoco le ha caído bien la noticia por el problema que tienen con su hermano de Michael".#HablemosDeMAX… pic.twitter.com/eLbeI1uWC3 — L1MAX (@L1MAX_) March 31, 2026

Jordi Espinoza será el árbitro del Universitario vs. Alianza Lima

El recuerdo más reciente tampoco ayuda a calmar las aguas. En el último clásico que arbitró, el 0-0 del 24 de agosto de 2025 en el Monumental, expulsó a Renzo Garcés y Kevin Quevedo de Alianza Lima, además de repartir múltiples tarjetas amarillas a jugadores de ambos equipos como Alex Valera, Rodrigo Ureña Vélez, Edison Flores y Carlos Zambrano.

Así, el clásico no solo se jugará en lo futbolístico. Jordi Espinoza ya es protagonista antes de empezar, en un escenario donde la presión será total y cualquier decisión puede inclinar la balanza. Porque en este tipo de partidos, el árbitro no solo dirige, también condiciona.

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Jordi Espinoza el que dirigirá el Clásico 🤷‍♂️ pic.twitter.com/8Xplbk3LSC — Alex 29(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) March 31, 2026

¿Qué día juegan Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario y Alianza Lima jugarán este sábado 4 de abril en el estadio Monumental y en cotejo válido por la fecha 9 del Torneo Apertura.

¿A qué hora es el clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se dará desde las 8:00 PM de este sábado 4 de abril en el estadio Monumental y se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX, Claro TV, DGO y Movistar Deportes.

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Datos claves

Jordi Espinoza arbitrará el clásico tras dirigir 133 partidos con 737 tarjetas amarillas acumuladas.

El árbitro registra 9 partidos dirigidos a Universitario y 8 encuentros a Alianza Lima.

En agosto de 2025, Espinoza expulsó a Renzo Garcés y Kevin Quevedo en el Monumental.