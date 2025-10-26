El crudo mensaje de Ureña a Alianza Lima tras el Tricampeonato de Universitario: “Viven llorando”

La temporada terminó para Universitario de Deportes, el cuadro ‘crema’ volvió a ser el mejor equipo peruano y se adjudicó un nuevo título nacional. Logran un Tricampeonato que deja en claro que son los mejores del Perú, pero a pesar de esto Rodrigo Ureña en su celebración no tuvo dudas de hablar de su clásico rival y hasta dejar un mensaje inesperado.

Publicidad

Publicidad

Con la culminación del partido, en L1 Max entrevistaron al chileno Rodrigo Ureña, quien ha sido de los jugadores más importantes del conjunto ‘crema’. Quien comenzó a hablar muy emocionado, sobre todo por la situación que pasó este año con la pérdida de su padre a quien terminó de dedicarle este nuevo título. “Estoy muy emocionado. Se lo dedico a mi viejo que se me fue hace pocos meses”, dijo el chileno.

Luego fue consultado sobre el título, que algunos le restaban mérito, para lo que no dudó en mencionar a Alianza Lima entre líneas, pues explica los de ‘Al frente’, que serían su clásico rival, diciendo: “Desde que llegué al Perú, todos viven llorando. Los de al frente viven pendientes de nosotros“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Rodrigo Ureña se quedará en Universitario de Deportes?

Otra de las grandes incógnitas es sobre el futuro de Rodrigo Ureña en el club, este año se habló mucho de su salida. Incluso estuvo muy cerca de irse, Belgrano tenía todo listo para ficharlo este 2025. Fue tanto así, que el jugador abandonó el país con rumbo hacia Argentina para formar parte de este club, pero no se hizo el pago respectivo, lo que generó que se tenga que devolver y se quede en el país.

Ahora su destino todavía es incierto, él mismo dejó en claro que es muy pronto para hablar de su futuro, tiene que sentarse a hablar con los directivos para tomar una mejor decisión. Así que probablemente en el transcurso de las semanas se pueda conocer un poco más sobre su futuro en el club.

Los números de Rodrigo Ureña este 2025

Rodrigo Ureña ha sido un jugador muy importante a lo largo de la temporada en Universitario. Aunque no ha tenido la participación que se esperaría a lo largo de este año 2025. Sanciones y lesiones lo han alejado mucho de poder tener un mejor ritmo de juego, pero a pesar de esto ha tenido muy buenos minutos en el primer equipo.

Publicidad

Publicidad

En esta temporada 2025 hasta la fecha se registra un total de 28 partidos para el chileno, no ha festejado ningún gol, pero si ha dado 3 asistencias.

ver también ¡El Tricampeonato es crema! Universitario venció 1-2 a ADT en Tarma por el Torneo Clausura 2025: resumen y goles