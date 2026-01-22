El primer mensaje de Universitario tras el escándalo por la denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco de Alianza Lima

Alianza Lima ha sido protagonista del gran escándalo de la jornada, generado por la denuncia por abuso sexual, realizada por una joven de 22 años, en contra de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. La situación ha escalado de tal manera que hasta la barra Comando Svr enfrentó a los futbolistas ante una nueva indisciplina dentro del plantel. Mientras tanto, en Universitario no reaccionaron a esto, sino que presumieron a su nueva figura.

Publicidad

Publicidad

Perú se levantó este jueves 22 de enero con una fuerte noticia surgida desde Argentina. El canal A24 reveló en exclusiva la denuncia realizada por una mujer de 22 años, quien acusó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco de abusarla sexualmente en un hotel en Montevideo, Uruguay. Esto se habría dado durante la pretemporada de Alianza Lima en tierras charrúas.

Esto causó sumo estupor en Perú, así como en Argentina y Uruguay. La denuncia llevó a que desde Alianza Lima decidan separar indefinidamente a los tres futbolistas involucrados en la denuncia. Luego de un comunicado oficial en donde confirmaron la decisión, hinchas se acercaron al club e irrumpieron de manera violenta para amedrentar a los futbolistas.

Comunicado oficial de Alianza Lima (X @ClubALoficial).

Publicidad

Publicidad

Hubo fuertes incidentes en el campo de entrenamiento de Matute donde la barra Comando Svr exigió explicaciones y tuvieron reacciones violentas contra los jugadores. Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido agredidos por estos hinchas y, en las últimas horas, también fueron revelados los nombres de Luis Ramos y Fernando Gaibor como afectados.

En Universitario no reaccionaron al escándalo de Alianza Lima y presentaron a Sekou Gassama

Mientras todo esto ocurrió en Alianza Lima, Universitario de Deportes hizo caso omiso a todo el ruido. Desde las redes sociales del club crema se mostraron inmutables a cualquier tipo de provocación o burla de parte de sus aficionados por la situación del clásico rival.

ver también Alianza Lima en alerta: Sergio Peña rompió su silencio tras la denuncia por agresión sexual

En cambio, una de las publicaciones que más se viralizaron fue la que mencionó a su nueva figura, Sekou Gassama, quien tuvo su primera práctica como jugador de Universitario. Mientras se desató el caos en Matute con la presencia de los barras blanquiazules, desde el conjunto ‘merengue’ presumieron al delantero senegalés-español.

Publicidad

Publicidad

“Sekou en casa. #UnaHistoriaDeGrandeza“, fue el mensaje que se mostró en tal publicación con las imágenes del atacante extranjero con la ropa de entrenamiento del club. Esto fue una clara diferencia entre los momentos de un equipo y el otro.

Tweet placeholder

Así es la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Desde Argentina, el programa Otra Mañana de A24 informó sobre la denuncia que efectuó una mujer de 22 años contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Esta causa se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional de Argentina, a cargo del juez Edmundo Rabbione.

Publicidad

Publicidad

La denunciante contó que tuvo un encuentro con los tres futbolistas en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, Uruguay. Cabe recordar que Alianza Lima realizó la pretemporada en tierras charrúas. La joven reveló que conocía a Zambrano y fue invitada a una cena en el cuarto de hotel del futbolista. Presuntamente, fue acompañada por una amiga.

Tweet placeholder

Según su testimonio ante la Justicia, durante esa cena, Zambrano invitó también a Peña y a Trauco y ahí habría ocurrido el episodio de abuso sexual con acceso carnal. La joven no denunció el hecho en Uruguay por miedo y confusión, por lo que lo hizo al volver de inmediato a Argentina.

Publicidad

Publicidad

En su regreso al país, la víctima fue a un centro médico en la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires y, luego, al Hospital Múñiz de la Ciudad de Buenos Aires. En dichos centros de salud se activaron los protocolos correspondientes para casos de abuso sexual y se le practicaron todos los exámenes médicos de rigor.

Según informó el mencionado medio de comunicación argentino, la mujer entregó a la Justicia la ropa que utilizó en la noche del presunto ataque. Dichas prendas serán sometidas a pericias de ADN para intentar hallar pruebas biológicas que respalden su declaración ante las autoridades.

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco denunciados por abuso sexual en hotel de Montevideo.

denunciados por abuso sexual en hotel de Montevideo. Alianza Lima separó indefinidamente a los tres futbolistas tras denuncia y disturbios en Matute.

separó indefinidamente a los tres futbolistas tras denuncia y disturbios en Matute. Justicia de Argentina analiza pruebas de ADN tras denuncia de joven de 22 años.

Publicidad