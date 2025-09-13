Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Hernán Barcos hace gritar a Matute con un golazo ante Garcilaso por el Torneo Clausura

Hernán Barcos consiguió anotar el 1-0 ante Deportivo Garcilaso.

Por Bruno Castro

Hernán Barcos.
© Captura l1 maxHernán Barcos.

El partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se abrió muy pronto. El cuadro ‘blanquiazul’ comenzó ganando el choque gracias a una inesperada falta dentro del área cusqueña. El árbitro del partido no dudó en cobrar la acción y con una gran definición se concretó el primero de la contienda.

Alan Cantero dentro del área intentó buscar un balón que se había ido lejos. Pero en con la velocidad fue derribado por uno de los defensores centrales, golpe en el pecho que fue suficiente para que caiga dentro del área. Esto fue advertido por el juez principal, Diego Haro que no dudó en cobrar la falta a favor de Alianza Lima.

En este caso, varios jugadores querían tomar la oportunidad para patear la pena máxima. Alan Cantero fue uno de ellos, el otro Sergio Peña que ya anotó su primer gol con camiseta ‘blanquiazul’ vía penal. Pero en este caso Hernán Barcos no dejaría que nadie le termine quitando la oportunidad de volver a marcar en Matute.

Publicidad

En el duelo ‘Pirata’ vs. Patrick Zubczuk, el delantero argentino tomó la decisión de cambiar su forma de patear. Ya lo había hecho picando el esférico, pero en este caso decidió hacer un remate fuerte que terminó venciendo al portero nacional que no pudo hacer nada para evitar el gol.

Así fue el golazo de Hernán Barcos:

Tweet placeholder

Nota en desarrollo…

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Deportivo Garcilaso le ganó a Alianza Lima y es líder: así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2025
Liga 1

Deportivo Garcilaso le ganó a Alianza Lima y es líder: así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2025

En pleno Alianza Lima vs. Garcilaso: Gianfranco Chávez salió en camilla y lo trasladaron en ambulancia
Liga 1

En pleno Alianza Lima vs. Garcilaso: Gianfranco Chávez salió en camilla y lo trasladaron en ambulancia

Los 4 goles de Garcilaso en el primer tiempo que exponen las malas decisiones de Gorosito
Liga 1

Los 4 goles de Garcilaso en el primer tiempo que exponen las malas decisiones de Gorosito

No enfrenta a Alianza Lima y vive un caos: en Independiente renunció su DT y los hinchas protestan contra dirigentes
Copa Sudamericana

No enfrenta a Alianza Lima y vive un caos: en Independiente renunció su DT y los hinchas protestan contra dirigentes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo