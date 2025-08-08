Universitario de Deportes sigue estando en lo más alto del fútbol peruano. Además de ser el actual bicampeón de la Liga 1 y ser el más reciente ganador del Torneo Apertura 2025, ahora la institución merengue acaba de recibir una estupenda noticia que tiene que ver específicamente con la idolatría que sienten sus hinchas desde hace muchísimo tiempo.
Resulta que tras una reciente revelación por parte de la cuenta oficial de la Liga 1, podemos apreciar que Universitario de Deportes es el club que más hinchas llevó a los partidos del Torneo Apertura 2025 y con ello es que supera drásticamente a equipos como Alianza Lima y Sporting Cristal, siendo los rimenses uno de los que más sorprende con un número muy bajo de asistencia.
En cuanto a números específicos, la ‘U’ lidera la Tabla del Hincha del Torneo Apertura 2025 con un total de 346,705 durante todas las jornadas que se disputaron en el primer semestre del año. El podio lo completan Alianza Lima con 205,534 espectadores y FBC Melgar con 90,693 aficionados, lo cual es un claro reflejo de la disputa que se viene dando en las últimas temporadas.
Así quedó la Tabla del Hincha del Torneo Apertura 2025
- Universitario | 346 705
- Alianza Lima | 205 534
- FBC Melgar | 90 693
- Sport Boys | 84 492
- Sporting Cristal | 60 292
- Cienciano | 54 233
- Deportivo Garcilaso | 52 384
- Alianza Universidad | 41 879
- Deportivo Binacional | 37 401
- Juan Pablo II | 27 747
- ADT | 21 020
- Alianza Atlético | 20 317
- Atlético Grau | 19 887
- Los Chankas | 14 627
- Cusco FC | 14 056
- Sport Huancayo | 12 874
- Ayacucho FC | 11 557
- Comerciantes Unidos | 10 447
- UTC | 2253
Por si algunos se preguntan el verdadero motivo por el que Sporting Cristal no se encuentra en el podio de la Tabla del Hincha del Torneo Apertura 2025, recordemos que existió una barrera bastante drástica entre los aficionados celestes y las decisiones de la actual directiva liderada por Joel Raffo que se vio reflejada en el casi abandono que se pudo apreciar en el Estadio Alberto Gallardo.
Dicho esto, Universitario de Deportes se tiene muy bien ganado el primer puesto en esta contienda que sin duda alguna temporada tras temporada genera una peculiar y muy singular competencia entre los hinchas de los distintos equipos. Ahora los cremas gozan de su poderío en todo aspecto y cada vez que vean el Estadio Monumental repleto recordarán este nuevo récord conseguido.
Los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025
Viernes 8 de agosto
- Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano
Sábado 9 de agosto
- Ayacucho FC vs. Alianza Lima | 13:00 horas
- ADT vs. Sport Huancayo | 15:15 horas
- Universitario vs. Sport Boys | 18:30 horas
Domingo 10 de agosto
- Sporting Cristal vs. FBC Melgar | 11:00 horas
- Los Chankas vs. Atlético Grau | 13:15 horas
- Juan Pablo II vs. Binacional | 15:30 horas
Lunes 11 de agosto
- Alianza Atlético vs. UTC | 15:00 horas
- Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad | 19:00 horas
Descansa: Cusco FC
