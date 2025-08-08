Universitario de Deportes sigue estando en lo más alto del fútbol peruano. Además de ser el actual bicampeón de la Liga 1 y ser el más reciente ganador del Torneo Apertura 2025, ahora la institución merengue acaba de recibir una estupenda noticia que tiene que ver específicamente con la idolatría que sienten sus hinchas desde hace muchísimo tiempo.

Resulta que tras una reciente revelación por parte de la cuenta oficial de la Liga 1, podemos apreciar que Universitario de Deportes es el club que más hinchas llevó a los partidos del Torneo Apertura 2025 y con ello es que supera drásticamente a equipos como Alianza Lima y Sporting Cristal, siendo los rimenses uno de los que más sorprende con un número muy bajo de asistencia.

Fuente: Liga1 Te Apuesto

En cuanto a números específicos, la ‘U’ lidera la Tabla del Hincha del Torneo Apertura 2025 con un total de 346,705 durante todas las jornadas que se disputaron en el primer semestre del año. El podio lo completan Alianza Lima con 205,534 espectadores y FBC Melgar con 90,693 aficionados, lo cual es un claro reflejo de la disputa que se viene dando en las últimas temporadas.

Así quedó la Tabla del Hincha del Torneo Apertura 2025

Universitario | 346 705 Alianza Lima | 205 534 FBC Melgar | 90 693 Sport Boys | 84 492 Sporting Cristal | 60 292 Cienciano | 54 233 Deportivo Garcilaso | 52 384 Alianza Universidad | 41 879 Deportivo Binacional | 37 401 Juan Pablo II | 27 747 ADT | 21 020 Alianza Atlético | 20 317 Atlético Grau | 19 887 Los Chankas | 14 627 Cusco FC | 14 056 Sport Huancayo | 12 874 Ayacucho FC | 11 557 Comerciantes Unidos | 10 447 UTC | 2253

Por si algunos se preguntan el verdadero motivo por el que Sporting Cristal no se encuentra en el podio de la Tabla del Hincha del Torneo Apertura 2025, recordemos que existió una barrera bastante drástica entre los aficionados celestes y las decisiones de la actual directiva liderada por Joel Raffo que se vio reflejada en el casi abandono que se pudo apreciar en el Estadio Alberto Gallardo.

Dicho esto, Universitario de Deportes se tiene muy bien ganado el primer puesto en esta contienda que sin duda alguna temporada tras temporada genera una peculiar y muy singular competencia entre los hinchas de los distintos equipos. Ahora los cremas gozan de su poderío en todo aspecto y cada vez que vean el Estadio Monumental repleto recordarán este nuevo récord conseguido.

Los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano

Sábado 9 de agosto

Ayacucho FC vs. Alianza Lima | 13:00 horas

ADT vs. Sport Huancayo | 15:15 horas

Universitario vs. Sport Boys | 18:30 horas

Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal vs. FBC Melgar | 11:00 horas

Los Chankas vs. Atlético Grau | 13:15 horas

Juan Pablo II vs. Binacional | 15:30 horas

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético vs. UTC | 15:00 horas

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad | 19:00 horas

Descansa: Cusco FC

