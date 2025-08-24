¿Por culpa de la Selección Peruana? El lamento de Jorge Fossati tras el empate ante Alianza Lima: “No se debería haber jugado”

Tras el clásico del fútbol peruano jugado en el Estadio Monumental entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, de todas maneras se esperaba con ansias la palabra de Jorge Fossati. El entrenador crema se ha caracterizado en el último tiempo por no tener pelos en la lengua y decir lo que piensa de manera enfática, que en muchos casos genera ruido ya que son tomadas como quejas.

Publicidad

Publicidad

El día de hoy no fue ninguna excepción a la regla y Jorge Fossati no se guardó absolutamente nada en sus más recientes declaraciones. En conferencia de prensa luego del empate 0-0 entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, se pudieron apreciar distintas posturas sobre lo visto en el campo de juego y no faltó el argumento de que la falta de descanso pudo complicar el encuentro.

Fuente: Getty Images.

Teniendo en cuenta que tanto merengues como blanquiazules tuvieron participación internacional en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente, el popular ‘Nonno’ llegó a la conclusión de que para salvaguardar a la Selección Peruana lo mejor hubiese sido que esta jornada del Torneo Clausura 2025 no se dispute y justamente evitar algunas lesiones.

Publicidad

Publicidad

La confesión de Jorge Fossati sobre el beneficio que debió tener la Selección Peruana

“No hay que ir a Harvard para prever que si nos fijaban como fijaron la sexta y séptima fecha arriesgaban lesiones de jugadores. Ninguna duda que de los tres que estábamos en copa, el más perjudicado éramos nosotros. El domingo pasado, a dos días y medio de haber jugado por Copa, jugamos en altura. El viaje ida y vuelta a Sao Paulo. Eso por supuesto aumenta el desgaste”; comentó en primera instancia Jorge Fossati esta noche en conferencia de prensa.

Siguiendo en esta misma línea, el entrenador de Universitario de Deportes se mantuvo firme en aquella postura que también mencionó hace algunos días. “Mantengo que, si se miraba el bien de todos, que no pusieran de excusa a la selección porque al revés, si a la selección la querían proteger y mandar jugadores en buenas condiciones, esta fecha no se debería haber jugado”.

¿Tiene razón Jorge Fossati en sus más recientes declaraciones?

Las más recientes apreciaciones de Jorge Fossati pueden tomarse de distintas maneras, pero lo concreto es que hoy sí hubo jugadores que salieron sentidos. Uno de ellos fue Edison Flores, quien incluso tuvo que ser cambiado en el segundo tiempo y luego también se pudo apreciar que Álex Valera estaba rengueando en ciertos pasajes del clásico ante Alianza Lima. Es así que, en alguna medida, lo dicho por el estratega merengue tendría sentido en cierto punto.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Captura ‘GOLPERÚ’

“La situación de Flores fue una fatiga que determinará el médico si llegó a ser lesión y lo de Álex también, por más que los cuidamos y no participaron. En algún momento el físico te reclama y hoy yo lo observaba y él te decía ‘estoy bien’, pero como ustedes vieron, no daba más. Espero haberlo sacado a tiempo para que no esté lesionado”; enfatizó el popular ‘Nonno‘ sobre el estado físico de sus pupilos.

ver también ¡Durísimo! La drástica evaluación de Álvaro Barco tras el Universitario 0-0 Alianza Lima: “Ellos firmaban el empate”