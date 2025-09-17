Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana están jugando en el Estadio Alberto Gallardo en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. Si bien el encuentro estuvo empatado 0-0 durante la primera mitad, una de las acciones más llamativas tuvo que ver con los horrores cometidos por Hernán Lupú al fallar de manera increíble dos chances de gol cuando sus remates se estrellaron en el palo.

A los 48 minutos del partido entre celestes y norteños, un error garrafal por parte de Alejandro Pósito generó una contra muy importante para el equipo visitante. Fue Hernán Lupú quien automáticamente tomaría el balón y superaría la marca de Luis Abram que no pudo cometer ni siquiera una infracción. Frente a Diego Enríquez, el atacante definió y llegaron sus bloopers de la jornada.

El primer remato pegó en el palo y luego, sin arquero ni ningún tipo de distracción para anotar lo que hubiese sido el 0-1 de Alianza Atlético de Sullana sobre Sporting Cristal, Hernán Lupú mandó nuevamente su disparo al travesaño y nadie lo podía creer. Los aficionados en el recinto deportivo y hasta los mismos comentaristas de la transmisión se quedaron perplejos por lo visto y seguramente esta acción quedará para la posteridad de la Liga 1.

La oportunidad de oro para Sporting Cristal

Sporting Cristal tendrá que aprovechar este partido frente a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alberto Gallardo. Luego del empate 2-2 ante UTC de Cajamarca y la derrota del fin de semana pasado por 3-2 contra Cusco FC en la ciudad imperial, los dirigidos por Paulo Autuori están urgidos de victoria si es que no quieren alejarse aún más de los primeros puestos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

Teniendo en cuenta que hay varios equipos luchando por la posibilidad de quedarse con esta segunda parte de la temporada 2025, los rimenses deberán conseguir el triunfo a como de lugar. Hasta ahora no vienen disputando un buen partido y Alianza Atlético de Sullana ha sido el equipo que más chances claras de gol ha tenido, así que veremos cómo termina dándose el duelo y si es que realmente los celestes demuestran que puedan seguir en la pelea.

Las alineaciones del Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Maxloren Castro, Santiago González e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori.

Alianza Atlético: Diego Melián; Piero Guzmán, Horacio Benincasa, Stefano Fernández, Luis Olmedo Miguel Graneros, Guillermo Larios, José Villegas, Anthony Gordillo, Frank Ysique y Hernán Lupú. DT: Gerardo Ameli.

