Javier Rabanal explicó las bajas en Universitario para el clásico ante Alianza Lima: “Fue muy difícil armar la lista”

Una de las grandes polémicas que se presentó en la previa al choque entre Universitario de Deportes y Alianza Lima fue las bajas de la ‘U’. El cuadro de Ate presentó una gran cantidad de jugadores importantes que no entraron en la nómina final. Pues ahora se ha podido conocer la razón de su ausencia en este importante partido.

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Resulta que el entrenador Javier Rabanal tuvo una semana muy complicada, en la que vio cada uno de los aspectos del equipo para poder tomar una decisión final. Así que por eso a la hora de ver a los convocados, tuvo que dejar a algunos fuera, esto a pesar de no estar lesionados.

En L1 Max el estratega terminó por hablar de lo que fueron sus bajas, contando que el único lesionado es Anderson Santamaría, el cual por un pisotón no lo quisieron arriesgar. Por ello terminó fuera de la lista, mientras que otros elementos como Bryan Reyna o Aldo Corzo quedaron descartados solo por una decisión del entrenador, no tienen nada mal.

“Fue muy difícil armar la lista para hoy. Anderson Santamaría tenía un problema en el talón y x eso quedó fuera pero estuvo trabajando toda la semana para llegar“, fueron las palabras del entrenador al medio previo al choque.

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La lista de convocados de Universitario:

Lista de convocados de Universitario (Foto: Universitario).

Partido clave para Javier Rabanal

Este juego sin duda alguna es clave para el entrenador de Universitario de Deportes. Quien viene siendo cuestionado por su forma de jugar, los jugadores no lo están respaldando y los resultados fuera no están acompañando como se debe. Por esa razón este podría ser un juego vital, pues ante los ‘Blanquiazules’ podría quedarse muy lejos del primer lugar del Torneo Apertura.

Así que es más que un simple partido, el cual podría terminar siendo una carta de salida si no logra al menos un buen resultado. En Ecuador ya lo dan por hecho que si no gana se irá del club, así que habrá que ver que es lo que pasa, ya que también los ‘cremas’ tienen a nada de disputar la Copa Libertadores. Un certamen bastante importante en donde tienen un grupo en el que podría dar pelea para pasar a siguiente ronda.

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