Jesús Castillo vs. Jorge Murrugarra, el hincha de Universitario decidió quién debe ser titular en el clásico: “Vale mucho más”

Universitario volteó la página de la Copa Libertadores y ahora se centró al 100% en la Liga 1. Haciéndolo justo a días de jugarse el clásico del fútbol peruano, los cremas van a recibir a Alianza Lima en el estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Ante esto, una duda nació en los hinchas de Universitario luego de la lesión de Rodrigo Ureña: ¿Quién lo va a reemplazar? Si bien la lucha está entre Jesús Castillo y Jorge Murrugarra, el fanático crema ya tiene su favorito y lo dejó en claro tras el empate ante Palmeiras.

El usuario Jimmy, con la cuenta @jimmyh182, comentó quién debe reemplazar a Rodrigo Ureña en el clásico peruano: “Todos hablando de Santamaría, Carabalí y Vélez, pero yo me quiero quedar con el señor partidazo que se metió Jesús Castillo. Hoy no se sintió la ausencia de Ureña por él. Quiero verlo en el clásico en vez de Murrugarra”.

El usuario Ale Cespedes, con la cuenta @alecespedes_ok, también eligió a Jesús Castillo sobre Jorge Murrugarra para el clásico peruano: “P-A-R-T-I-D-A-Z-O de Jesús Castillo, el refuerzo menos comentado en Universitario, que está haciendo méritos para ser titular en el clásico. Lástima que hoy a las 6pm aprox se informa que un irregular Murrugarra es el elegido para reemplazar a Ureña”.

Castillo con Universitario. (Foto: Universitario)

Alineaciones de Universitario y Alianza Lima para el clásico peruano

La probable alineación de Universitario ante Alianza Lima por el clásico peruano sería con Sebastián Britos en el arco; Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la defensa; Andy Polo, José Carabalí, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha en la volante; Edison Flores y Alex Valera en la delantera.

La probable alineación de Alianza Lima ante Universitario por el clásico peruano sería con Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco en la defensa; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña en la volante; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos en la delantera.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario y Alianza Lima juegan a las 5:30 PM de este domingo 24 de agosto. Chocando por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú, el partido se dará en el estadio Monumental de Ate.

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de GOLPERU. Además, también se podrá disfrutar online por la transmisión en la aplicación de Movistar Deportes y gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

