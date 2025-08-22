A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Este domingo 24 de agosto se vivirá una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El encuentro se jugará en el estadio Monumental de Ate y será el centro de atención de la jornada.

Ambos equipos llegan con aspiraciones altas en la tabla, y el cuadro ‘crema’, bajo la dirección de Jorge Fossati, buscará mantener su invicto en el torneo frente a su histórico rival.

Por su parte, el elenco ‘íntimo’ llega con la motivación a tope luego de conseguir su tan ansiada clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, por lo que será un enfrentamiento bastante intenso.

Universitario vs. Alianza Lima.

A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima

‘Merengues’ y ‘blanquiazules’ se enfrentarán este domingo 24 de agosto en las instalaciones del estadio Monumental de Ate por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El duelo está programado para a las 17:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después, es decir, a las 18:30 horas. Por último, en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 19:30 horas.

Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima

El Universitario vs. Alianza Lima será transmitido EN VIVO a través de GOLPERU (canal 14 o 714 HD de Movistar TV), bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Movistar TV APP.

Cabe resaltar que, el conjunto estudiantil mantiene un contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú por los derechos de imagen, motivo por el cual, todos los partidos en los que la ‘U’ juegue de local son emitidos por dicha casa televisiva.

Último enfrentamiento entre ambos equipos

En el primer clásico del 2025, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura, Universitario logró rescatar un empate por 1-1 frente a Alianza Lima en Matute gracias a un gol agónico de José Rivera en el minuto 94, luego de que Kevin Quevedo adelantara al conjunto local.

