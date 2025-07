Polémica total en la Liga 1 luego que Jorge Fossati pida postergar el clásico peruano entre Alianza Lima vs. Universitario. Dando la noticia en conferencia de prensa, el técnico sostuvo su argumento en varios factores deportivos. Además, dándole más peso a su teoría, también brindó una fecha tentativa.

Y es que, para el técnico Jorge Fossati, no hay justicia ni equidad en las decisiones que se están tomando en la Liga 1. Si bien habló de manera inteligente, y no señaló directamente a un responsable, dejó en claro que sus palabras van dirigidas “por el bien de todos”.

Así pues, Jorge Fossati expuso que el clásico peruano entre Alianza Lima vs. Universitario debe ser postergado: “Generalmente hablo del partido siguiente, pero entiendo que como es el clásico tiene una atención especial. Quiero creer que el interés de la liga es atender a todos y no a nadie en especial, no empujar para ningún lado, hacer lo que sea lo mejor para todos”.

Luego, siguiendo con su comentario, Jorge Fossati brindó una fecha tentativa para el clásico entre Alianza Lima vs. Universitario, si es que es postergado: “Creo en la honestidad de las decisiones que pueda tomar (la Liga 1) y creo que lo sensato, y que me parece que es bueno para todos, es simplemente que esa fecha se postergue para después de la Fecha FIFA”.

¿Cuándo se juega el Alianza Lima vs. Universitario?

Si bien el duelo entre Alianza Lima vs. Universitario está pactado para el domingo 24 de agosto, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, lo cierto es que Jorge Fossati no quiere que el duelo se de ese día. El entrenador crema pide que se postergue para que el partido se juegue luego de la Fecha FIFA.

¿Dónde se juega el clásico peruano?

El clásico peruano entre Alianza Lima vs. Universitario se juega este domingo 24 de agosto en el estadio Monumental de Ate. Siendo válido por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, el duelo se desarrollará desde las 5:30 PM y se transmitirá en vivo y en directo vía GOLPERU.

