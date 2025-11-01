Juan Reynoso explotó por decisiones arbitrales en el Alianza Lima vs. Melgar: “Sigamos siendo cómplices”

Melgar estuvo muy cerca de conseguir una gran victoria como visitante frente a Alianza Lima, pero terminó cediendo un empate por 2-2 en el último minuto del encuentro.

Según el técnico Juan Reynoso, su equipo mereció imponerse por dos goles de diferencia; sin embargo, consideró que varias decisiones arbitrales equivocadas influyeron para que el marcador final fuera distinto.

“¿Qué faltó? Justicia en las decisiones arbitrales. Era un partido que lo debimos ganar por dos goles de diferencia. Terminar empatados y pareciera que no pasó nada. De repente no te diste cuenta de que el penal no fue, que la última falta no fue. Si no estamos viendo lo relevante, creo que todos estamos acá perdiendo el tiempo“, expresó el ‘Cabezón’ en conferencia de prensa.

Alianza Lima vs. Melgar en Matute (Liga 1).

Juan Reynoso criticó decisiones arbitrales

Al finalizar, Reynoso lanzó una frase contundente luego de que le informaran que se había agotado su tiempo para declarar: “¿Esto cuándo va a parar? ¿Cuándo vamos a ver la justicia deportiva? Ah, ¿no quieren que sigamos hablando de lo que pasó o qué? Sigamos siendo cómplices”, expresó el técnico visiblemente molesto.

Durante su conversación con la prensa, el DT del ‘Dominó’ expresó su malestar no solo por lo ocurrido en este encuentro, sino también por situaciones similares que, según él, se han repetido en anteriores visitas a Matute.

“Me preocupa que esto pasaba en los 80, 90. Me ha pasado muchas veces cuando venía acá. Siempre pasa algo con los equipos, entre comillas ‘chicos’, cuando vienen a jugar aquí. Hoy pasa con el VAR, esa es mi bronca, que todos nos hacemos los distraídos”, señaló.

Asimismo, agregó lo siguiente: “He crecido acá, sé quién es el bueno y el malo. Entre gitanos no nos podemos leer las cartas. Pareciera que uno ve fantasmas, pero la realidad me ha dicho que en este país y en este fútbol muy rara vez me he equivocado”.

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Alianza Lima y Melgar

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Universitario de Deportes 39 15 12 3 0 +18 2 Cusco FC 29 14 9 2 3 +10 3 Alianza Lima 25 15 7 4 4 +7 4 FBC Melgar 25 17 6 7 4 +7 5 Sporting Cristal 22 14 6 4 4 +11 6 Comerciantes Unidos 22 14 6 4 4 -1 7 Cienciano 21 14 6 3 5 +3 8 ADT 21 14 6 3 5 -1 9 Deportivo Garcilaso 21 15 5 6 4 -2 10 Los Chankas 21 13 7 0 6 -8 11 Alianza Atlético 16 14 4 4 6 +1 12 Sport Huancayo 15 15 4 3 8 -2 13 Atlético Grau 15 14 4 3 7 -2 14 Sport Boys 15 14 4 3 7 -7 15 Ayacucho FC 14 14 4 2 8 -8 16 Alianza Universidad 13 14 4 1 9 -12 17 UTC 12 14 3 3 8 -6 18 Juan Pablo II College 11 14 2 5 7 -8

