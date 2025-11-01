Es tendencia:
Juan Reynoso explotó por decisiones arbitrales en el Alianza Lima vs. Melgar: “Sigamos siendo cómplices”

El estratega nacional no se guardó nada y criticó abiertamente las decisiones tomadas por los árbitros. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Juan Reynoso criticó arbitraje del Alianza Lima vs. Melgar.
© Composición Bolavip PerúJuan Reynoso criticó arbitraje del Alianza Lima vs. Melgar.

Melgar estuvo muy cerca de conseguir una gran victoria como visitante frente a Alianza Lima, pero terminó cediendo un empate por 2-2 en el último minuto del encuentro.

Según el técnico Juan Reynoso, su equipo mereció imponerse por dos goles de diferencia; sin embargo, consideró que varias decisiones arbitrales equivocadas influyeron para que el marcador final fuera distinto.

¿Qué faltó? Justicia en las decisiones arbitrales. Era un partido que lo debimos ganar por dos goles de diferencia. Terminar empatados y pareciera que no pasó nada. De repente no te diste cuenta de que el penal no fue, que la última falta no fue. Si no estamos viendo lo relevante, creo que todos estamos acá perdiendo el tiempo“, expresó el ‘Cabezón’ en conferencia de prensa.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto
Alianza Lima vs. Melgar en Matute (Liga 1).
Juan Reynoso criticó decisiones arbitrales

Al finalizar, Reynoso lanzó una frase contundente luego de que le informaran que se había agotado su tiempo para declarar: “¿Esto cuándo va a parar? ¿Cuándo vamos a ver la justicia deportiva? Ah, ¿no quieren que sigamos hablando de lo que pasó o qué? Sigamos siendo cómplices”, expresó el técnico visiblemente molesto.

Durante su conversación con la prensa, el DT del ‘Dominó’ expresó su malestar no solo por lo ocurrido en este encuentro, sino también por situaciones similares que, según él, se han repetido en anteriores visitas a Matute.

“Me preocupa que esto pasaba en los 80, 90. Me ha pasado muchas veces cuando venía acá. Siempre pasa algo con los equipos, entre comillas ‘chicos’, cuando vienen a jugar aquí. Hoy pasa con el VAR, esa es mi bronca, que todos nos hacemos los distraídos”, señaló.

ver también

Asimismo, agregó lo siguiente: “He crecido acá, sé quién es el bueno y el malo. Entre gitanos no nos podemos leer las cartas. Pareciera que uno ve fantasmas, pero la realidad me ha dicho que en este país y en este fútbol muy rara vez me he equivocado”.

Tweet placeholder

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Alianza Lima y Melgar

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Universitario de Deportes39151230+18
2Cusco FC2914923+10
3Alianza Lima2515744+7
4FBC Melgar2517674+7
5Sporting Cristal2214644+11
6Comerciantes Unidos2214644-1
7Cienciano2114635+3
8ADT2114635-1
9Deportivo Garcilaso2115564-2
10Los Chankas2113706-8
11Alianza Atlético1614446+1
12Sport Huancayo1515438-2
13Atlético Grau1514437-2
14Sport Boys1514437-7
15Ayacucho FC1414428-8
16Alianza Universidad1314419-12
17UTC1214338-6
18Juan Pablo II College1114257-8
nicole cueva
Nicole Cueva
