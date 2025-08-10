Tras brillar con Sporting Cristal: Se filtró lo que hizo Ian Wisdom al término del duelo ante FBC Melgar

Sporting Cristal venció 1-0 a FBC Melgar en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 y con ello llegó a la cima de la tabla de posiciones. Si bien el duelo tuvo distintos pasajes de altercados y polémicas, la figura de Ian Wisdom prevaleció ante los demás y con su gol fue clave para que las tribunas del Estadio Alberto Gallardo exploten de éxtasis con uno de sus canteranos más preciados.

Fuente: @BarrioSCervecero

Siendo titular y jugando los 90 minutos del encuentro de hoy, Ian Wisdom se viene metiendo en los corazones del hincha de Sporting Cristal y con mucha más razón ahora que fue captado junto a sus familiares luego de su enorme rendimiento ante FBC Melgar. Demostrando tener los pies sobre la tierra, el volante celeste no tuvo mejor idea que compartir con los suyos.

A través de un video filtrado en redes sociales, se puede apreciar cómo el canterano celeste se junta con sus seres queridos para ser saludado y seguramente también felicitado por el tremendo partido que se jugó esta mañana en el Estadio Alberto Gallardo. Es así que queda demostrado el buen camino por el que viene atravesando un Ian Wisdom que ahora va por más.

¿Qué dijo Ian Wisdom luego de ser figura en el Sporting Cristal vs. FBC Melgar?

“Muy feliz porque el equipo lo dio todo y pudimos sacar esta victoria que era muy importante. Sabíamos que era un rival directo y teníamos que ganar sí o sí estando de locales. Estoy muy agradecido con el apoyo que nos da la hinchada cada partido más. Es un sueño meter un gol en el Gallardo”; comentó en primera instancia Ian Wisdom post partido frente a FBC Melgar.

En cuanto a la hinchada y cómo se siente en estos momentos siendo titular en Sporting Cristal, el volante dijo: “Es mi primer gol profesional acá y estoy muy feliz. La motivación la tenemos nosotros, pero igual se siente el apoyo. Es un sueño siempre jugar por este equipo. Es el equipo de mis amores y toda la vida he buscado este sueño y ahora que estoy jugando cada vez más, me gusta”.

El récord que consiguió hoy Sporting Cristal

Luego del triunfo por 1-0 ante FBC Melgar, ahora Sporting Cristal es el mejor local de toda la Liga 1 2025 al haber obtenido el 91.7% de puntos a lo largo de los partidos disputados. Con 11 partidos ganados de 12 posibles, los dirigidos Paulo Autuori vienen logrando estadísticas que sin duda alguna los meten a la pelea por el título del Torneo Clausura y así pensar en la obtención nacional.

