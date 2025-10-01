Lo dieron vuelta: Alan Cantero y Josué Estrada aparecieron para poner el 2-1 ante Grau

Alianza Lima consiguió un triunfo importante frente a Atlético Grau. Los ‘blanquiazules’ tuvieron un duro encuentro contra los piuranos que en todo el partido se la pusieron difícil. Pero tras un gran trabajo, los dirigidos por Néstor Gorosito volvieron a sonreír con un triunfo que los devuelvan a la senda de la victoria.

En este partido comenzaron perdiendo, Neri Bandieri consiguió marcar el 0-1 en el primer tiempo. Una desconcentración defensiva ocasionó que la visita tuviera el primer gol de la contienda. Esto generó mucho malestar en el hincha que comenzó a hacer cánticos en contra de los jugadores, pues parecía que se venía una nueva derrota.

Cuando en el segundo tiempo apareció Alan Cantero para cambiar el panorama del partido. El argentino ya venía teniendo un buen juego, pero no estaba terminando bien, en esta si logró embocarla con un remate de media distancia que sorprendió a Patricio Álvarez que se tiró en busca del balón, pero nunca lo llegó a agarrar.

Gol de Alan Cantero:

Con el empate los ‘blanquiazules se crecieron, tanto fue el aumento de la confianza que casi de inmediato le dieron vuelta al partido. Esta vez Josué Estrada apareció dentro del área para colocar el 2-1 final. Victoria importante para los de La Victoria que estaban necesitando un buen resultado hace tiempo para ganar confianza.

Gol de Josué Estrada:

Alianza Lima no se da por vencido

A pesar de estar lejos del primer lugar, el cuadro de Alianza Lima no se da por vencido en el Torneo Clausura y sigue luchando por dar la gran sorpresa. Los de Matute están por el momento a 9 puntos del líder Universitario de Deportes. Conjunto que por ahora parece invencible, pues no hay equipo en estas últimas fechas que lo puedan parar.

Los ‘cremas’ ya cosechan la suma de 4 partidos de forma consecutiva ganando. Pero a falta de 6 fechas para el final, todo puede llegar a pasar, incluso si es que los ‘blanquiazules’ no ganan, podrían meterse en el playoff final si otro club termina ganando el Clausura que está al rojo vivo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

