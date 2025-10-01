Polémica en Matute: el golazo que el VAR le anuló a Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs. Atlético Grau

Alianza Lima enfrenta a Atlético Grau de Piura en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, los íntimos fueron sorprendidos por un gol tempranero de la visita y luego reaccionaron con un soberbio golazo de Paolo Guerrero que encendió las tribunas del recinto deportivo. Lo llamativo es que la acción quedaría anulada por posición adelantada cuando luego no se dio una repetición tan clara.

El ‘Depredador‘ recibió el balón en área de Atlético Grau de Piura, sostuvo el balón como un tremendo crack y definió con una clase de aquellas figuras mundiales picando el balón por encima del arquero Patricio Álvarez. El tanto se dio a los 21 minutos de juego y demoró un buen momento para que se tome la decisión de finalmente invalidar la jugada ofensiva de Alianza Lima.

La decisión del juez principal Julio Quiroz no fue para nada aceptaba por el banquillo de Alianza Lima ya que en todo momento reclamaron que Paolo Guerrero estaba totalmente habilitado y por lo cual su gol debió ser contabilizado en el marcador. Esta situación no sucedió y ahora mismo lo sigue ganando el equipo norteño luego de un buen gol anotado por Neri Bandiera a los 13 minutos de juego luego de una buena combinación en lo colectivo.

¿Alianza Lima le dice adiós al Torneo Clausura 2025 y al título nacional?

Si bien todavía queda un tiempo de 45 minutos de juego en el partido de hoy frente a Atlético Grau de Piura, claramente la derrota parcial no es el resultado esperado ni por los hinchas ni mucho menos por los jugadores mismos de Alianza Lima. De concretarse este resultado, los victorianos le empezarán a decir adiós a la posibilidad del título del Torneo Clausura 2025 que para su mala suerte podría estar definido para Universitario de Deportes, el rival eterno.

Si la ‘U’ se lleva este segundo semestre de la temporada, no hay nada más qué decir y el tricampeonato nacional será merengue. Ahora, si es que otro equipo lo consigue, ahí habría que ver la posición en la que puedan terminar los pupilos de Néstor Gorosito en la tabla acumulada y sacar cuentas de dónde están parados. De ser positivo el balance podrían apuntar a las semifinales en los playoffs, de lo contrario se quedarían como plenos observadores del desenlace de la Liga 1.

Las alineaciones titulares del Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima | Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

Atlético Grau | Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolivar; Rafael Guarderas, Diego Soto, Paulo de la Cruz, Juan Fernando Garro; Neri Bandiera y Tomás Sandoval. DT: Ángel Comizzo.

