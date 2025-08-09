Mientras Alianza Lima juega ante Ayacucho FC, esto hace Paolo Guerrero para estar ante Universidad Católica

Alianza Lima viene jugando en condición de visita frente a Ayacucho FC en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. En un partido en donde los íntimos necesitan los tres puntos a como de lugar para no alejarse de los primeros lugares de la tabla de posiciones, muchos también se preguntan cuál es el estado físico de Paolo Guerrero y si es que llegará a la llave de Copa Sudamericana.

El ‘Depredador’ sufrió un esguince de tobillo hace algunas semanas y ya son varias jornadas las que no está compitiendo con Alianza Lima. Por ejemplo, hoy no fue considerado por Néstor Gorosito y ni siquiera viajó a la ciudad de Ayacucho, con lo cual ahora se ha podido revelar que el goleador blanquiazul sigue ultimando detalles para decir presente en los planes del comando técnico.

“Paolo Guerrero y los demás jugadores sentidos de Alianza Lima se encuentran en las instalaciones del club con las terapias correspondientes. Tratando de que la recuperación sea lo más pronto posible para el día miércoles”; fue la información compartida por el periodista Gerson Cuba a través de su cuenta de ‘X’ y con lo cual se espera que el ‘9’ pueda jugar frente a la Universidad Católica de Ecuador.

Fuente: @gersoncuba2603

¿Cómo le está yendo ahora mismo a Alianza Lima en su visita a Ayacucho FC?

Alianza Lima está empatando 0-0 ante Ayacucho FC en el Estadio Ciudad de Las Americas de Huamanga. En un duelo sin muchas emociones hasta estos momentos, la jugada más peligrosa y que a la vez representó cierto nivel de polémica fue el penal que le dieron a los íntimos tras una presunta falta en contra de Matías Succar que finalmente no fue sancionada gracias al VAR.

El juez principal Mike Palomino vio falta en contra del atacante íntimo, aunque desde el video arbitraje lo asistieron para una debida revisión y el penal sancionado quedó anulado, pese a los reclamos por parte de los jugadores visitantes. Veremos cómo termina el duelo, sobre todo cuando son los pupilos de Néstor Gorosito quienes andan urgidos de puntos en el Torneo Clausura 2025.

Día y hora de la llave entre Alianza Lima vs. U. Católica por la Copa Sudamericana

Si bien ahora mismo Alianza Lima está totalmente enfocado en la Liga 1 y en no perder de vista a los líderes del torneo, también deberán ponerse en modo internacional cuando en los próximos días tengan que enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador en encuentros decisivos de ida y vuelta en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ida:

Alianza Lima vs. U. Católica | 13 de agosto | 19:30 hora local

Vuelta

U. Católica vs. Alianza Lima | 20 de agosto | 19:30 hora local

Fuente: Alianza Lima.

