Alianza Lima logró un trabajoso triunfo en casa ante Atlético Grau por 2-1 por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. Lo pudo dar vuelta por los goles de Alan Cantero y Josué Estrada cuando los de Piura se habían puesto 1-0 en el primer tiempo por medio de Neri Bandiera. Con este resultado, los ‘Blanquimorados’ aún no bajan los brazos de la pelea por el título.

Tras el triunfo de Universitario en Trujillo ante Alianza Atlético, Alianza Lima no tenía margen de error para continuar en la pelea por el Torneo Clausura. Si bien la historia no empezó bien por el gol de Bandiera, se pudo reponer con buenas actuaciones de Cantero, Pablo Ceppelini, Fernando Gaibor y hasta Paolo Guerrero, pese a no anotar.

El equipo de Néstor Gorosito todavía está lejos del líder Universitario. Está a nueve puntos cuando a Alianza le quedan 6 partidos por jugar. Necesitaría que la ‘U’ sufra algunos tropiezos y se complique la chance de asegurar su tricampeonato nacional. No será fácil.

De todas maneras, para el conjunto íntimo es necesario reencontrarse con el buen nivel, tal como pasó en varios pasajes durante sus partidos internacionales. Eso le permitirá crecer en la Liga 1, ya pensando también en lo que será el 2026.

Los partidos que le quedan a Alianza Lima para el final del Torneo Clausura 2025

Partido pendiente: Los Chankas vs. AL (sin fecha ni horario confirmado)

(sin fecha ni horario confirmado) Fecha 13: Alianza Universidad vs. Alianza Lima (domingo 5 de octubre a las 12:00 p.m.).

(domingo 5 de octubre a las 12:00 p.m.). Fecha 14: AL vs. Sport Boys (jueves 16 de octubre a las 8:00 p.m.).

(jueves 16 de octubre a las 8:00 p.m.). Fecha 15: Sport Huancayo vs. AL (lunes 20 de octubre a la 1:15 p.m.).

(lunes 20 de octubre a la 1:15 p.m.). Fecha 16: Libre.

Fecha 17: AL vs. FBC Melgar (sin fecha ni horario confirmado).

(sin fecha ni horario confirmado). Fecha 18: Libre.

Fecha 19: AL vs. UTC (sin fecha ni horario confirmado).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DG 1 Universitario de Deportes 27 11 8 3 0 +12 2 Cusco FC 22 10 7 1 2 +9 3 Sporting Cristal 19 10 5 4 1 +13 4 Alianza Lima 18 11 5 3 3 +5 5 Deportivo Garcilaso 18 11 4 6 1 +2 6 ADT 17 11 5 2 4 -1 7 Cienciano 15 10 4 3 3 +3 8 Sport Huancayo 15 12 4 3 5 +2 9 FBC Melgar 14 11 3 5 3 +3 10 Atlético Grau 14 11 4 2 5 +1 11 Comerciantes Unidos 12 10 3 3 4 -4 12 Los Chankas 12 9 4 0 5 -10 13 Juan Pablo II College 11 10 2 5 3 -2 14 Alianza Atlético 10 10 2 4 4 0 15 Ayacucho FC 10 11 3 1 7 -9 16 Alianza Universidad 10 11 3 1 7 -11 17 Sport Boys 9 11 2 3 6 -7 18 UTC 6 10 1 3 6 -6

