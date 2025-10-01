Es tendencia:
Tras Atlético Grau, ¿qué partidos le quedan a Alianza Lima para el final del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima le ganó a Atlético Grau y todavía no pierde esperanza de pelear el Clausura. ¿Qué partidos le quedan para el final?

Por Hugo Avalos

© X @Liga1TeApuestoAlianza Lima jugó con camiseta morada ante Atlético Grau.

Alianza Lima logró un trabajoso triunfo en casa ante Atlético Grau por 2-1 por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. Lo pudo dar vuelta por los goles de Alan Cantero y Josué Estrada cuando los de Piura se habían puesto 1-0 en el primer tiempo por medio de Neri Bandiera. Con este resultado, los ‘Blanquimorados’ aún no bajan los brazos de la pelea por el título.

Tras el triunfo de Universitario en Trujillo ante Alianza Atlético, Alianza Lima no tenía margen de error para continuar en la pelea por el Torneo Clausura. Si bien la historia no empezó bien por el gol de Bandiera, se pudo reponer con buenas actuaciones de Cantero, Pablo Ceppelini, Fernando Gaibor y hasta Paolo Guerrero, pese a no anotar.

El equipo de Néstor Gorosito todavía está lejos del líder Universitario. Está a nueve puntos cuando a Alianza le quedan 6 partidos por jugar. Necesitaría que la ‘U’ sufra algunos tropiezos y se complique la chance de asegurar su tricampeonato nacional. No será fácil.

De todas maneras, para el conjunto íntimo es necesario reencontrarse con el buen nivel, tal como pasó en varios pasajes durante sus partidos internacionales. Eso le permitirá crecer en la Liga 1, ya pensando también en lo que será el 2026.

Los partidos que le quedan a Alianza Lima para el final del Torneo Clausura 2025

  • Partido pendiente: Los Chankas vs. AL (sin fecha ni horario confirmado)
  • Fecha 13: Alianza Universidad vs. Alianza Lima (domingo 5 de octubre a las 12:00 p.m.).
  • Fecha 14: AL vs. Sport Boys (jueves 16 de octubre a las 8:00 p.m.).
  • Fecha 15: Sport Huancayo vs. AL (lunes 20 de octubre a la 1:15 p.m.).
  • Fecha 16: Libre.
  • Fecha 17: AL vs. FBC Melgar (sin fecha ni horario confirmado).
  • Fecha 18: Libre.
  • Fecha 19: AL vs. UTC (sin fecha ni horario confirmado).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

POSEQUIPOSPTSPJPGPEPPDG
1Universitario de Deportes2711830+12
2Cusco FC2210712+9
3Sporting Cristal1910541+13
4Alianza Lima1811533+5
5Deportivo Garcilaso1811461+2
6ADT1711524-1
7Cienciano1510433+3
8Sport Huancayo1512435+2
9FBC Melgar1411353+3
10Atlético Grau1411425+1
11Comerciantes Unidos1210334-4
12Los Chankas129405-10
13Juan Pablo II College1110253-2
14Alianza Atlético10102440
15Ayacucho FC1011317-9
16Alianza Universidad1011317-11
17Sport Boys911236-7
18UTC610136-6
