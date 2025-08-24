¿Y Sporting Cristal? La confesión de Alberto Rodríguez sobre su club preferido entre Universitario y Alianza Lima: “No quiero revelar…”

Quedan pocos minutos para que empiece a rodar el balón en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Universitario de Deportes y Alianza Lima se volverán a ver las caras y fue Alberto Rodríguez, exdefensor peruano que vistió ambas camisetas en su carrera profesional, quien escogió a su institución favorita y genera una enorme sorpresa por la historia que tiene con Sporting Cristal.

Para nadie es ninguna novedad que Alberto Rodríguez se formó futbolísticamente y luego debutó en primera división con Sporting Cristal. Quizá sus mejores versiones se dieron en el Rímac, pero el fútbol y la vida siempre dan vueltas. Luego de varios años jugó en Universitario de Deportes y Alianza Lima, a tal punto de que ahora dichas vivencias lo hacen elegir a su gran preferido.

En una reciente entrevista con Juan Manuel Vargas durante el programa digital ‘La Parrilla del Loco’, el popular ‘Mudo’ fue consultado sobre qué equipo prefería y no dudó en hablar de los merengues. “No quiero revelar de quién soy hincha, eso queda a criterio de cada uno, pero entre los dos equipos prefiero a Universitario”; enfatizó el exdefensor de la Selección Peruana.

¿Cómo le fue a Alberto Rodríguez jugando en Universitario y Alianza Lima?

Vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes, Alberto Rodríguez completó un total de 30 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Con un gol anotado y un asistencia, el defensor central sumó 2541 minutos en el campo de juego, tanto de titular como de suplente, y no consiguió títulos. En resumen, se podría decir que tuvo un paso regular en el cuadro merengue durante los años 2017 y 2019.

En Alianza Lima, el popular ‘Mudo’ disputó 20 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. No anotó goles ni tampoco dio asistencias durante la temporada 2020 que jugó en Matute. Claramente, el escenario más perjudicial que vivió fue el descenso a segunda división luego de una campaña para el olvido que finalmente no se concretaría tras un reclamo ante el Tribunal Arbitral del Deporte, mundialmente conocido como TAS.

Se viene el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs. Alianza Lima

Una nueva edición del clásico del fútbol peruano está pocos minutos de iniciar. En el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental el día de hoy a las 17:30 hora local y ya se están viviendo los instantes previos a uno de los cotejos que sin duda alguna detiene al país deportivo. No olvides que puedes seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

