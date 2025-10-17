Pablo Ceppelini llegó a Alianza Lima con el rótulo de estrella, pero lo cierto es que hasta ahora no ha brillado. Siendo intermitente en la temporada 2025, el volante destacó un poco al inicio, luego fue suspendido, tuvo una lesión y ahora es pieza de recambio para el técnico Néstor Gorosito.
Por esta razón muchas personas se preguntan si Pablo Ceppelini seguirá en Alianza Lima al término de la temporada 2025. Culminando contrato en diciembre, ahora fue el propio volante el que resolvió la duda y vaya que sorprendió.
“Estoy muy bien acá, me siento bien. Tras la lesión y suspensión de la copa son cosas que a uno lo bajonea. A partir del Clausura he empezado a levantar, estoy muy contento con hecho hasta ahora”, apuntó el volante Pablo Ceppelini sobre su continuidad en Alianza Lima.
Declarando todavía más, Pablo Ceppelini también reveló los objetivos de Alianza Lima en el cierre de la temporada 2025: “Estamos yendo partido a partido, tenemos que ganar todo lo que queda y después ver para qué nos da. El objetivo es ir a fase de grupos de Copa Libertadores”, cerró el volante de 34 años.
¿Pablo Ceppelini deja Alianza Lima?
El futuro de Pablo Ceppelini todavía no está claro en Alianza Lima. Terminando contrato en diciembre del 2025, por ahora no hay renovación a la vista puesto que la directiva no se ha comunicado con el futbolista.
Lo más probable es que Alianza Lima decida no renovarle el contrato a Pablo Ceppelini. Siendo intermitente en la temporada 2025, su presencia no ha sido la que esperaban y todo hace indicar que quedará libre en diciembre.
¿Cuánto gana Pablo Ceppelini?
Pablo Ceppelini gana 25 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según la información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva 300 mil dólares por temporada.
¿Hasta cuándo Pablo Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima?
Pablo Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según información oficial de Transfermarkt.
