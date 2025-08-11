Sporting Cristal todavía no se baja del mercado de fichajes y sigue interesado en poder armar un equipo fuerte. Vienen jugando muy bien en la Liga 1, siendo de los candidatos por el momento para lograr alcanzar el título del Torneo Clausura. Ahora se ha conocido la decisión de uno de los futbolistas que interesa en La Florida sobre su vuelta al fútbol peruano.

Pedro Aquino es uno de los jugadores que se ha hablado mucho con respecto a su vuelta al Perú. Pero siempre se ha dicho que espera continuar en el extranjero compitiendo al más alto nivel. No obstante, Diego Penny en el programa Mano a Mano dio una información que sorprendió a muchos.

“Quiero contarles algo. Pedro Aquino tiene dos años más de contrato con Santos Laguna. En estos momentos, está en un momento de escuchar opciones en Perú“, dijo el exportero.

Con esto queda claro que la vuelta de Aquino al Perú es algo que puede darse. No obstante, no es tan fácil como parece que se pueda producir pronto. Pues su idea no es terminar abruptamente su contrato para ir a otro equipo. Sino se piensa dividir los gastos de su sueldo entre el Santos Laguna y el nuevo club al que pueda ir.

“De lo que he dicho hay un problema muy grande. Pedro no va a rescindir, lo que están buscando es que Santos Laguna le pague un porcentaje alto de sueldo y el otro porcentaje el club dónde irá“, agregó Penny.

¿Es posible que Sporting Cristal haga un esfuerzo por Pedro Aquino?

En este caso es posible que este fichaje se pueda lograr en el tema económico. Pero tendrían que tratar que el Santos asuma la mayor parte del porcentaje de su sueldo, para que de esta forma no tengan que desembolsar tanto dinero. De esta forma podría ser algo que puede ser factible. Si es que esto se puede dar, entonces su llegada al Perú parecería inminente.

Pero ahora habrá que saber que tan interesado puede estar realmente Sporting Cristal en este fichaje. Por ahora están en la búsqueda de un nuevo delantero, no se conoce el nombre del que pueda llegar. Pero es la prioridad que tienen en La Florida en cuanto a fichajes que están buscando para seguir reforzando el equipo.

¿Cuál es el valor de Pedro Aquino?

En estos momentos según lo que se puede ver en Transfermarkt tiene un valor de mercado de 1,5 millones de euros. Esta es una cifra baja con referencia a los 7,5 millones que llegó a valer cuando estuvo en el Club América en el año 2021. Siendo la mejor cotización que tuvo a lo largo de su carrera como profesional.

Este bajón en su valor tendría sentido debido a los pocos partidos que disputó la pasada temporada. Hablamos que tan solo jugó 13 encuentros, no hizo goles y tampoco dio asistencias en 665 minutos.

Si poca participación en el Santos Laguna no fue por un mal rendimiento, sino que se debió a que las lesiones terminaron pasándole factura. Esto le impidió estar en una gran cantidad de partidos y por eso ahora no lo están tomando en cuenta en la nueva temporada en México.

