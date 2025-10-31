Eryc Castillo es la baja de último momento que sufre Alianza Lima en el partido de este viernes 31 de octubre ante FBC Melgar en Matute. La ‘Culebra’ estuvo en la convocatoria para el duelo, pero finalmente, no estará ni en el banco de suplentes para este encuentro. Fue toda una sorpresa que no estuviera en la alineación de Néstor Gorosito.
Alianza Lima enfrenta a FBC Melgar en un duelo clave en la lucha por el ingreso a copas internacionales. Eryc Castillo apuntaba a ser titular en el ataque junto a Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. Finalmente, a último momento, fue dado de baja, incluso del banco de suplentes.
¿Por qué Eryc Castillo no juega ante Melgar?
Eryc Castillo causó susto en el último entrenamiento de Alianza Lima con vistas al partido ante Melgar. Es que el jueves sufrió un golpe en la cabeza, según informaron varios periodistas como Sandro Bazán, Gerson Cuba y Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX. Quedó internado durante la noche en la Clínica Javier Prado donde se realizó unos chequeos y pudo irse durante este viernes.
El motivo de la ausencia de Eryc Castillo ante Melgar (X @sandrobazan1).
Al final, el diagnóstico fue de una conmoción cerebral para ‘La Culebra’. Por lo tanto, se decidió que no sea arriesgado en el partido de este viernes ante Melgar. Sin dudas, una mala noticia para Néstor Gorosito, ya que el ecuatoriano ha sido de los jugadores más desequilibrantes en su plantel en este 2025.
Con la ausencia de Eryc Castillo, se mantiene en el once titular el argentino Gaspar Gentile. Si bien había tenido un buen partido ante Sport Huancayo (más allá de errar algunas situaciones muy claras de gol), iba a salir del equipo para el ingreso de Quevedo.
La alineación de Alianza Lima para enfrentar a Melgar
Con la ausencia de Eryc Castillo por este problema en su cabeza y la suspensión de Pablo Ceppelini, otro ausente en Alianza Lima, Néstor Gorosito ha tenido que implementar cambios en el once titular.
Los elegidos para jugar ante FBC Melgar son Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Gaspar Gentile, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
