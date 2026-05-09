¿Por qué no juega Santiago González hoy el clásico entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal en Matute?

Estamos a pocas horas para que Alianza Lima y Sporting Cristal disputen una nueva edición del clásico moderno. El Estadio Alejandro Villanueva será testigo de un emocionante encuentro que desde la previa promete y mucho, a pesar de que los rimenses sufrieron una baja de último momento. Así es, estamos hablando de que Santiago González no podrá ser parte del encuentro de esta noche.
Fuente: Sporting Cristal.
Santiago González quedó descartado luego de terminar golpeado el último duelo entre Sporting Cristal vs. Palmeiras por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Es más, el atacante argentino tuvo que ser cambiado en el segundo tiempo al mostrar mucho dolor y por ende es que hasta ahora no ha podido recuperarse para al menos ser opción de recambio ante Alianza Lima.
De esta manera es que el profesor Zé Ricardo, seguramente, tuvo que cambiar en cierta manera las planificaciones para el partido de esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva. Sabiendo de la importancia de conseguir una victoria para recuperar terreno en el Torneo Apertura 2026, veremos cómo alinean los celestes y quién es el jugador llamado a reemplazar al lesionado Santiago González.
Alineaciones en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026
Alianza Lima | Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Luis Ramos. DT: Pablo Guede.
Alianza Lima buscará romper esta noche una pésima racha de 6 años sin triunfos ante Sporting Cristal
Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Juan Cruz González, Maxloren Castro; Luis Iberico y Felipe Vizeu. DT: Zé Ricardo.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026?
- 19:00 | México (CDMX)
- 20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)
- 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 03:00 | España (10/05)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026?
- Perú | L1 MAX y L1 Play
- Resto de Sudamérica | Fanatiz
- Estados Unidos | Fanatiz
- México | Fanatiz
DATOS CLAVES
- Santiago González quedó descartado para el clásico de esta noche tras lesionarse ante Palmeiras.
- Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal hoy a las 20:00 horas en Matute.
- El profesor Zé Ricardo alinearía a Luis Iberico y Felipe Vizeu en la delantera rimense.