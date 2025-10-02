Raúl Ruidíaz fue preguntado por el posible tricampeonato de Universitario y respondió algo insólito

Raúl Ruidíaz ha tenido una relación complicada con Universitario de Deportes, el equipo de sus amores. Durante años, mientras jugaba en el extranjero, La Pulga manifestaba públicamente su deseo de volver al club crema cuando esté cercano a sus últimos años como profesional, alimentando la esperanza de los hinchas que soñaban con verlo nuevamente con la camiseta que lo vio crecer. Sus declaraciones siempre apuntaban a un regreso inevitable a casa.

Raúl Ruidíaz no quiso hablar de Universitario

Sin embargo, la situación actual difiere de esas aspiraciones. Tras la reciente derrota de su actual equipo, Atlético Grau, ante Alianza Lima en la Liga 1, Ruidíaz fue consultado sobre Universitario. Su respuesta, aunque respetuosa, evidenció un distanciamiento emocional. “Yo no veo mucho fútbol, sé que la ‘U’ está puntero, pero pienso en Grau y espero que nos vaya bien. Las cosas tendrán que pasar como lo quiera el destino. Yo tengo contrato con Grau, estoy feliz, mi familia está feliz y hace mucho no me sentía así, y yo valoro mucho eso”, declaró el delantero.

Estas palabras han generado diversas interpretaciones. Para muchos, reflejan cierta incomodidad o resignación por no haber concretado su retorno al cuadro merengue. Es importante recordar que Ruidíaz intentó activamente su regreso para la presente temporada, pero decisiones internas de Universitario, enfocadas en la contención presupuestaria, impidieron que la operación se concretara.

Raúl Ruidíaz en Matute. (Foto: Paloma del Solar).

Raúl Ruidíaz muy lejos de Universitario

Finalmente, “La Pulga” encontró un nuevo hogar en Atlético Grau de Piura, donde comparte vestuario con el experimentado entrenador Ángel David Comizzo. La insistencia de la prensa por vincularlo con el presente de Universitario, a pesar de su situación actual, es un tema recurrente. No obstante, Ruidíaz ha mantenido una postura firme, evitando comparaciones y concentrándose plenamente en su compromiso con Atlético Grau.

Sus constantes respuestas enfatizan una satisfacción personal y familiar que, según sus propias palabras, no había experimentado en mucho tiempo, un factor que valora profundamente en esta etapa de su carrera. Esta nueva perspectiva sugiere que, al menos por ahora, el regreso de “La Pulga” a la “U” no está en sus planes inmediatos, priorizando su estabilidad y felicidad en el norte del país.

