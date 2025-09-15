Reimond Manco no tuvo reparo y la fuerte crítica a Sergio Peña tras la derrota de Alianza Lima en Matute

Uno de los jugadores que está en el ojo de la tormenta en el fútbol peruano en estos momentos es Sergio Peña. El volante nacional no viene teniendo buenos partidos y sus declaraciones no lo han dejado muy bien parado. Esto ha hecho que genere anticuerpos importantes tanto en la hinchada, como en la misma prensa que siempre le da con palo.

Ahora, en el último encuentro contra Deportivo Garcilaso volvió a ser tendencia por su bajo nivel. Alianza Lima lo necesitaba en el mediocampo para que pueda llevar las riendas del equipo, pero no apareció. Fue de los grandes ausentes en el terreno de juego por su falta de protagonismo aparte del gol de penal que consiguió.

Sergio Peña en la Copa Sudamericana (Foto: Alianza Lima).

Por esa razón, Reimond Manco no dudó un solo minuto en ser fuerte con la crítica. Pues consideró que no tuvo el mejor de los partidos, pero también consideró que se equivocó en otro aspecto importante en pleno juego. Haciéndole un llamado de atención.

¿Qué dijo Reimond Manco de Sergio Peña?

En el programa ‘Línea de 5’ el exjugador tuvo un duro comentario hacia el volante ‘blanquiazul’. Esto debido a su bajo rendimiento, pero también enfatizó en la forma en la que terminó celebrando su gol. Pues no consideró que fue lo mejor que pudo hacer en ese momento.

“Creo que Peña no tuvo un buen partido, ni siquiera jugó normal, y de verdad… Estás perdiendo 4-2 de local, te cobran un penal para acortar distancias, fallas el penal, gracias a Dios te quedó el rebote y la metiste… ¿Celebrar así? Si a ti no te gusta que te critiquen o hablen de ti, porque es evidente que no te gusta, no hagas cosas que después van a hacer que hablen de ti“, fue lo que explicó Manco.

Después de eso, Manco volvió a enfatizar sobre la celebración y le dejó un mensaje a Sergio Peña. “Es muy sencillo. Si tú dices ‘no, que la gente no critique a mis compañeros’, hasta ahí se entiende. Pero después vas, haces un gol, te agarras ‘las que sabemos’, y pierdes el partido… Yo te quiero amigo, pero la fregaste, eso no es así“, finalizó.

Los números de Sergio Peña en Alianza Lima

Sergio Peña fue fichado en Alianza Lima el pasado 9 de julio del 2025 desde el PAOK de Grecia. La suma de dinero que el cuadro ‘blanquiazul’ habría invertido es de 300 mil euros por su contratación.

En total el volante de 29 años ha llegado a jugar 8 encuentros en la Liga 1 y Copa Sudamericana, marcó solo 2 goles, pero ha dado la misma cantidad de asistencias en 585 minutos en cancha.

