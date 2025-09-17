Tras el empate contra Sullana, hinchas de Cristal piden salida de un referente: “ya es hora que se largue”

Sporting Cristal perdió una gran oportunidad de mantenerse en la pelea por el primer lugar de la tabla de posiciones. El cuadro ‘cervecero’ terminó empatando en casa frente a Alianza Atlético y se mantiene expectante en la lucha por el Torneo Clausura. Eso sí, los hinchas no han quedado nada contentos con esta situación y un referente fue el más criticado de todos.

En el Rímac no se le abrió el arco a ninguno de los dos equipos. Cristal tuvo la mayor cantidad de oportunidades, así como el balón, pero no fue capaz de anotar. Mientras tanto, el cuadro ‘Churre’ falló jugadas clave que pudo cambiar la historia del encuentro. Pero se van contentos con un empate que les permite seguir sumando en la tabla de posiciones tras jugar de visita.

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético (Foto: Sporting Cristal).

Este empate fue el colmo para los hinchas, que apuntaron ante un referente del equipo. Muchos ya le tenían ‘hambre’ por no haber estado en partidos anteriores, pero en este simplemente no apareció como se le esperaba liderando el equipo, por eso varios están pidiendo su salida del club.

¿Qué jugador el hincha de Sporting Cristal pide su salida?

Estamos hablando de Yoshimar Yotún, que no tuvo el mejor de los partidos frente al conjunto piurano. Se sigue viendo falto de fútbol por la larga lesión que tuvo. El hecho de no haber hecho una pretemporada lo ha dejado mermado y por ahora no se le ve igual. Esto es algo que es muy normal en un futbolista que ha tenido más de un año sin jugar.

Pero claro, para el hincha es importante que otros jugadores aparezcan en el once si están en mejores condiciones. Uno de ellos por ejemplo es Ian Winson, que muchos extrañaron y que lo hubieran preferido por encima de Yotún en este partido por ejemplo.

Reclamo de los hinchas de Sporting Cristal (Foto: X).

Este empate termina siendo doloroso para el hincha que sabe que se les puede escapar la chance de ganar el Torneo Clausura. Pues perder puntos en casa podría ser algo determinante a final de la temporada. Sobre todo teniendo en cuenta que Cusco FC y Universitario de Deportes hoy mismo son dos equipos muy poderosos en la altura.

Sporting Cristal va por su revancha

Luego de este empate en casa, Sporting Cristal no tiene tiempo para parar y ya está pensando en su siguiente partido por la Liga 1. En este caso volverá a salir afuera y tendrá que jugar en Chongoyape esperando volver a la senda de la victoria. Esto después de acumular una pequeña racha con dos juegos sin poder ganar.

Por la jornada número 10 del Torneo Clausura, Juan Pablo II College será local en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II el día domingo 21 de setiembre desde las 15:15 horas de Perú.

