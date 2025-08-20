Tras el fallo en su contra, ¿Binacional puede jugar Liga 2 y qué pasa con jugadores y comando técnico?

La incertidumbre que rodea el futuro de Deportivo Binacional, el equipo de Juliaca que sorprendió al fútbol peruano al coronarse campeón nacional en 2019, está a punto de disiparse. Una fuente autorizada, un abogado argentino con vasto conocimiento en el ámbito deportivo, ha arrojado luz sobre la compleja situación legal que enfrenta el club, conocido popularmente como “El Poderoso del Sur”.

El castigo para Deportivo Binacional

Marcelo Bee Sellares, a través de su cuenta de Twitter, reveló detalles cruciales que van más allá de un simple descenso: “Binacional. Situación Legal. La descalificación de la Liga 1, no es un simple descenso, le retiran su licencia deportiva. No tiene derecho asegurado a jugar en Liga 2 el próximo año. Sus jugadores y cuerpo técnico, pueden rescindir contrato con causa justificada”.

Esta declaración es contundente y sus implicaciones para Deportivo Binacional son devastadoras. La pérdida de la licencia deportiva significa que el club no solo ha sido relegado de la máxima categoría, sino que su participación en la Liga 2 el próximo año no está garantizada. Esto plantea un escenario sombrío para la institución, que podría enfrentar una desaparición del mapa futbolístico profesional.

Deportivo Binacional no jugará más la Liga 1. (Foto: X).

Futuro del Deportivo Binacional

La consecuencia más inmediata y directa de esta situación es la libertad contractual que se les otorga a los jugadores y al cuerpo técnico. Al no haber actividad futbolística asegurada, y con una causa justificada, los profesionales que fueron contratados por toda la temporada pueden rescindir sus vínculos con el club. Esto les permite buscar nuevas oportunidades y continuar con sus carreras, evitando así quedar inactivos.

Para Deportivo Binacional, esta medida es un golpe devastador. La descalificación no es solo un revés deportivo, sino una sentencia que podría significar el fin de un proyecto que, en su momento, alcanzó la gloria máxima en el fútbol peruano. El club, que presumía de hacer las cosas correctamente, se enfrenta ahora a la cruda realidad impuesta por la justicia de la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol, que determinaron lo contrario a sus expectativas. Este castigo severo deja al “Poderoso del Sur” en una encrucijada, con un futuro incierto y la posibilidad real de que el campeón de 2019 se desvanezca del ámbito deportivo.