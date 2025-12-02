Es tendencia:
VIDEO: así fue la narración de Cliver Huamán, Pol Deportes, en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima en L1 MAX

El niño de 15 años, oriundo de Andahuaylas, cumplió su sueño de narrar un partido de Liga 1. Así lo hizo en el Cristal vs. Alianza.

Por Hugo Avalos

Cliver Huamán, Pol Deportes, tuvo su minuto para narrar el Sporting Cristal vs. Alianza Lima.
© Composiciñon Bolavip - L1 MAXCliver Huamán, Pol Deportes, tuvo su minuto para narrar el Sporting Cristal vs. Alianza Lima.

La transmisión de L1 MAX del partido de ida Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la semifinal de los Playoffs de Liga 1 tuvo una particularidad. Es que a las narraciones de Peter Arévalo, también conocido como Mr. Peet, se le sumó un niño de sólo 15 años. Se llama Cliver Huamán y es conocido en sus redes sociales como Pol Deportes.

Este joven se volvió viral durante el último fin de semana por haber estado en uno de los cerros que rodea al Estadio Monumental de Lima y, así, narró la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo. Para lograr esto, viajó desde Andahuaylas hasta el recinto de la capital peruana.

Cliver Huamán ha tenido entrevistas contando su historia con medios de Argentina, Bolivia y hasta España, según contó en una charla con L1 MAX. También ha estado en charlas en Perú y hasta le han brindado todo lo necesario para seguir cumpliendo sus sueños. Ahora, este joven fue invitado al Estadio Nacional para ver el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

VIDEO: así fue la narración de Cliver Huamán, Pol Deportes, del Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Cliver Huamán tomó el micrófono para el inicio del segundo tiempo de Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Luego de que Mr. Peet le dio el pase tras el saque del medio, el joven tuvo la narración de los primeros minutos del complemento.

Fue un minuto en el que Pol Deportes se adueñó de los micrófonos de L1 MAX para demostrar lo que sabe y también cumplir su sueño. Por supuesto, seguramente, se lo verá más en el futuro al frente de una transmisión deportiva.

Pol Deportes fue elogiado y recibió regalo de Sporting Cristal

En la previa al partido, el periodista Eduardo Combe dialogó con Cliver Huamán y contó que estaría narrando parte del segundo tiempo en la transmisión de L1 MAX. Esto fue confirmado por el propio Peter Arévalo, quien también lo abrazó durante la entrevista y dijo que es “el reflejo del trabajador peruano”. “Es un sueño estar acá en el Nacional“, supo decir el niño.

Así como L1 MAX le dio su oportunidad en la cabina de transmisión, Sporting Cristal también le hizo un obsequio particular. El director deportivo Julio César Uribe se presentó en la nota y le dio un pequeño recuerdo del club, felicitándolo por su sacrificio y por buscar cumplir su sueño. “Mi papá es hincha de Sporting Cristal“, supo decir el joven, quien portaba una camiseta de Los Chankas, club de su provincia natal.

DATOS CLAVES

  • Cliver Huamán, de 15 años, narró en L1 MAX el Sporting Cristal vs. Alianza Lima.
  • El joven de Andahuaylas se viralizó narrando la final de la Copa Libertadores 2025.
  • Julio César Uribe entregó un obsequio de Sporting Cristal al narrador conocido como Pol Deportes.
hugo avalos
Hugo Avalos
