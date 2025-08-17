VIDEO: Golazo de Álex Valera para el 0-1 de Universitario sobre Sport Huancayo

Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 y en menos de 10 minutos de juego encontró una importante ventaja gracias a un verdadero golazo por parte de Álex Valera. El delantero crema aprovechó un balón en el borde del área rival y no lo pensó dos veces para clavar su remate en el arco defendido por Ángel Zamudio.

Cuando todavía no ocurría mucho en el inicio del encuentro, veíamos que Universitario de Deportes era el equipo que mejor estaba haciendo las cosas y que mantenía el control de la pelota. Dicho esto, el disparo de Álex Valera sorprendió a propios y extraños por la manera en cómo se dio, además de que fue un enorme desahogo para los hinchas que se dieron cita en el estadio.

De esta manera, el equipo merengue empieza a lavarse la cara frente a sus millones de aficionados luego de lo que fue una dura goleada en Copa Libertadores. Así como dicen en la interna del club, ahora el objetivo es el Torneo Clausura 2025 y hoy mismo Universitario de Deportes está demostrando que ando más enfocado que nunca en el objetivo del título nacional.

La llamativa celebración de Álex Valera frente a Sport Huancayo

Luego de anotar el 0-1 de Universitario de Deportes sobre Sport Huancayo a los 8 minutos de juego y de celebrar junto a sus compañeros que fueron automáticamente a abrazarlo, se vio cómo Álex Valera hizo un llamativo gesto de disculpa hacia los hinchas merengues que están ubicados en el tribuna oriente del Estadio Huancayo.

Fuente: L1 MAX

Juntando las manos y alzándolas, esta seña evidencia una especie de reconocimiento hacia los aficionados cremas que pase lo que pase están firmes en el aliento constante hacia el plantel. A pesar del duro golpe que significó perder 0-4 ante Palmeiras hace unos días en el Estadio Monumental, hoy vemos un mar de gente en el recinto deportivo de la sierra peruana.

¿Qué dijo Álex Valera en la previa del Sport Huancayo vs. Universitario?

“Tenemos que estar unidos. Cuidar el grupo. Cuidarnos entre nosotros. Hay que estar juntos”; fue la revelación de Álex Valera antes del inicio del duelo de hoy entre Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes. En conversación con ‘L1 MAX‘, el goleador crema dejó muy en claro cuál es la convicción en la interna del equipo y por cómo vienen jugando ahora lo están demostrando muy bien.

Fuente: @Gustavo_p4

