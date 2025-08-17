¿Llegará Raúl Ruidíaz u otro delantero? Universitario confirmó finalmente lo que hará en el mercado de pases

Universitario de Deportes ha tomado una decisión trascendental en el ámbito deportivo, anunciando el cierre definitivo de su mercado de pases para lo que resta de la presente temporada. Esta medida se produce tras la contundente derrota por 3-0 sufrida ante el Palmeiras de Brasil en el partido de ida de la Copa Libertadores, un resultado que ha generado un profundo análisis dentro de la institución crema.

Universitario y su decisión de último momento

La noticia fue adelantada por el reconocido periodista Gustavo Peralta antes del crucial encuentro de la “U” contra Sport Huancayo, disipando de manera categórica los persistentes rumores sobre posibles incorporaciones de último momento. Con esta determinación, el club merengue descarta por completo la posibilidad de contratar a nuevos jugadores, incluyendo nombres de alto perfil que habían sonado con insistencia en las últimas semanas, como el del delantero Raúl Ruidíaz, cuya eventual vuelta generaba gran expectativa entre la hinchada.

Esta drástica acción refleja una postura clara y firme por parte de la directiva y el comando técnico del club: no realizar cambios impulsivos ni drásticos en el plantel, a pesar del adverso resultado obtenido en el certamen internacional más importante a nivel de clubes en Sudamérica. Por el contrario, Universitario de Deportes reafirma su confianza plena en la plantilla actual, apostando por la cohesión, el trabajo en equipo y la capacidad de superación de los jugadores que ya forman parte del equipo.

Universitario no fichará a Raúl Ruidíaz ni nadie más. (Foto: X).

Desafíos fuertes para Jorge Fossati y compañía

Esta decisión no solo marca un hito en la planificación deportiva del club para lo que queda de la temporada, sino que también envía un mensaje contundente sobre la estrategia a seguir. La directiva busca consolidar el proyecto actual, brindando estabilidad y continuidad al grupo, en lugar de recurrir a soluciones de emergencia que podrían desestabilizar la dinámica interna. Los próximos desafíos, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, serán afrontados con los recursos humanos disponibles, enfatizando la preparación, la adaptación táctica y el espíritu de lucha del equipo. La expectativa es que, a pesar de la derrota inicial, el plantel actual demuestre su valía y logre revertir la situación en los encuentros venideros.

¿Cuándo se jugará el próximo partido de Universitario?

El Estadio Monumental de Ate, en Lima, Perú, fue el escenario del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Universitario de Deportes y Palmeiras, donde este último se impuso con un contundente 0-4. El partido de vuelta se disputará en Brasil, específicamente en el Allianz Parque de São Paulo, un estadio con capacidad para aproximadamente 43,713 espectadores.