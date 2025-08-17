¿Influyó la goleada ante Palmeiras? Fossati confirmó cambios y esta es la alineación de Universitario ante Sport Huancayo

La dura derrota 0-4 ante Palmeiras en la ida de octavos de final de Copa Libertadores fue el golpe más duro que recibió Universitario en mucho tiempo. Ahora, debe dejar atrás este partido y pensar en el duelo por el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 ante Sport Huancayo por la fecha 6. Para este duelo, Jorge Fossati confirmó cambios en la alineación titular.

La exhibición de Vitor Roque en Palmeiras vs. Universitario no pasó por alto y provocó cuestionamientos a la defensa, que venía siendo una de las fortalezas del equipo de Fossati. En relación a dicho duelo, ante Huancayo, habrá un cambio en esa línea.

Para el mediocampo también habrá novedades, ya que, tres nombres que fueron titulares ante el ‘Verdao’ tampoco van desde el inicio en Ocopilla. ¿Qué implican estos cambios que realiza el entrenador uruguayo en la ‘U’?

La alineación de Universitario ante Sport Huancayo y los cambios confirmados

Para enfrentar a Sport Huancayo, Jorge Fossati definió la siguiente alineación en Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Álex Valera.

La alineación de Universitario para jugar ante Sport Huancayo (X @Gustavo_p4).

Por lo tanto, en relación al partido ante Palmeiras, los que salen del equipo titular son Matías Di Benedetto, Andy Polo, Rodrigo Ureña y César Inga y se meten Santamaría, Ancajima, Murrugarra y Carabalí. El resto repiten con respecto al duelo en Libertadores.

Ahora bien, ¿por qué Fossati mete 4 cambios? Dos de ellos son obligados por lesión, uno por descanso y el otro es un aspecto táctico. Por ende, no hay borrados ni castigados con respecto a la goleada en contra en el Monumental el jueves pasado.

Rodrigo Ureña es la baja más sensible debido a un desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda, según confirmó Universitario en un parte médico. En tanto, lo de Matías Di Benedetto fue confirmado por Jorge Fossati. “Forma parte de la rotación. Es una precaución que hemos tomado“, dijo en L1 Max.

En tanto, Andy Polo descansa debido a la seguidilla de partidos. Ni siquiera fue convocado para viajar a Huancayo, pero sí estará en la lista para el viaje a Brasil. Y, por último, César Inga va al banco, un cambio frecuente que se suele ver últimamente en Fossati cuando no lo elige a él y va Carabalí.

Universitario no guarda jugadores y pelea por el primer lugar del Clausura

La decisión de Fossati de no guardar jugadores ante Sport Huancayo puede tener varias lecturas. La primera tiene que ver directamente con la necesidad de un triunfo para no perder de vista al líder Sporting Cristal. Es que si suma de a tres puntos, lo volverá a igualar en el primer lugar.

Esto también puede tomarse como un gesto del director técnico uruguayo de revancha para los jugadores tras el duro golpe ante Palmeiras. No obstante, puede verse de otro modo y es que con el 0-4, ya podrían olvidarse de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Esto va en línea con las recientes declaraciones del director deportivo Álvaro Barco, quien prácticamente habló como si la ‘U’ ya estuviese eliminado. “Ha sido una experiencia importante la Copa Libertadores y vamos a volver el próximo año con mucha más fuerza. Hay que ganar el Clausura a como de lugar”, dijo antes del viaje a Huancayo.