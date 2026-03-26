Bolivia vs Surinam: ¿Qué canal pasa el partido por el Repechaje Mundial 2026?

Bolivia y Surinam juegan su futuro y la chance de seguir en carrera por un boleto mundialista. Se enfrentan este jueves 26 de marzo en el partido correspondiente a la llave B del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. Se trata del encuentro que definirá al rival de Irak por un lugar en la Copa del Mundo. El duelo se juega en el Estadio BBVA de Monterrey desde las 16:00 horas local (18:00 horas Bolivia y 17:00 horas Perú).

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Bolivia y Surinam se juegan su última chance de jugar el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Las dos selecciones nacionales buscan la clasificación a la final de este Repechaje Intercontinental donde espera Irak para jugar el próximo martes 31 de marzo también en Monterrey.

🙌 ¡HOY JUEGA BOLIVIA! 🇧🇴



📍 Play-offs para el Mundial

💥 Bolivia 🇧🇴 🆚 🇸🇷 Surinam

🏟️ Estadio BBVA – Monterrey, México

⏰ 18:00 HB.



🏟️ ¡VAMOS BOLIVIA! 🇧🇴#ALaVerdeSiempre❤️💛💚 #FBFtrabajando pic.twitter.com/N5hlVvpLKa — LA VERDE (@laverde_fbf) March 26, 2026

‘La Verde’ disputó tres Mundiales en su historia y busca volver a uno tras su última participación en Estados Unidos 1994. Para llegar a este Repechaje Intercontinental quedó en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, dejando atrás a selecciones como Venezuela, Perú y Chile.

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¡Todo sea por @laverde_fbf! 🇧🇴



Luis Haquín y sus compañeros están listos para ir por la clasificación a la #CopaMundialFIFA. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 26, 2026

Los ‘Suriboys’, por su parte, se metieron en esta repesca de manera casi milagrosa. Quedó en el segundo lugar del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf. Logró la clasificación porque metió más goles que Honduras en la tercera ronda. Quiere disputar su primera Copa del Mundo de la FIFA.

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¿Qué canal pasa el partido Bolivia vs. Surinam por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

El partido Bolivia vs. Surinam, por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026, se puede ver en vivo para todo el mundo en la plataforma FIFA+. No obstante, cada país cuenta con su propia transmisión del partido. A continuación puedes ver dónde ver el partido según cada país:

Bolivia : Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves y Entel TV.

: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves y Entel TV. Surinam : DSports Caribe, STVS, Bluu, SCCN, Rush Sports y QN-Sports.

: DSports Caribe, STVS, Bluu, SCCN, Rush Sports y QN-Sports. Argentina , Ecuador , Perú , Uruguay y Venezuela : DSports y DGO.

, , , y : DSports y DGO. Brasil : SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play.

: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play. Chile : DSports, DGO y Mega.

: DSports, DGO y Mega. Colombia : DSports, DGO, Win Sports y Win Play.

: DSports, DGO, Win Sports y Win Play. Costa Rica , El Salvador , Guatemala , Honduras , Nicaragua y Panamá : TUDN, ViX y Tigo Sports.

, , , , y : TUDN, ViX y Tigo Sports. México : TUDN, TUDN en vivo y ViX.

: TUDN, TUDN en vivo y ViX. España : DAZN España.

: DAZN España. Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, Foxsports.com, FOX Sports App, Fanatiz, Peacock, Telemundo Deportes Ahora, fuboTV y ViX.

Alineaciones de Bolivia vs. Surinam

BOLIVIA: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas. SURINAM: Etienne Vaessen; Shaquille Pinas, Myenty Abena, Djavan Anderson; Melayro Bogarde, Jean-Paul Boëtius, Liam Van Gelderen, Stefano Denswil; Joël Piroe, Gyrano Kerk y Tjaronn Chery. DT: Henk ten Cate.

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