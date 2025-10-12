Tras la victoria ante Perú, Chile tiene su primer candidato confirmado para ser nuevo DT: “Tenemos que apuntar alto”

La Selección Chilena volvió a sonreír después de varios meses sin conocer la victoria, y lo hizo a costa de Perú, en un nuevo capítulo del ‘Clásico del Pacífico’ disputado en el estadio Bicentenario de La Florida.

El marcador final fue 2-1 a favor de ‘La Roja’, resultado que dejó en evidencia el momento de transición que vive la ‘bicolor’, ahora bajo la conducción interina de Manuel Barreto.

Pero mientras en la Videna se continúa evaluando el futuro inmediato del equipo y posibles cambios, en Chile ya se dan pasos más firmes respecto al próximo proceso técnico. Aunque Sebastián Miranda fue el encargado de dirigir en el duelo ante el combinado nacional, no continuará al mando en noviembre, cuando los ‘sureños’ enfrenten nuevamente a nuestro país, esta vez en Rusia.

Nicolás Córdova tomará el equipo y el nombre de Pellegrini asoma como opción

El encargado de dirigir los próximos amistosos de Chile será Nicolás Córdova, técnico de la Sub-23, quien asumirá de manera temporal. Sin embargo, la ANFP ya trabaja en encontrar al nuevo estratega que tomará las riendas de la selección absoluta en 2026.

En entrevista con ESPN Chile, el gerente de selecciones chilenas, Felipe Correa, confirmó que se espera tener una decisión definitiva en el primer trimestre del próximo año. Aunque evitó dar nombres, no descartó que Manuel Pellegrini sea uno de los candidatos más fuertes: “A la pregunta si es candidato, yo creo que nadie podría decir lo contrario“, declaró.

(Manuel Pellegrini / Getty Images)

Correa también señaló que, en caso haya interés por parte del entrenador, “ambas partes harán los mayores esfuerzos para llegar a un acuerdo”, y cerró con una frase que ilusiona a los hinchas chilenos: “Tenemos que apuntar alto”.

Perú, nuevamente frente a Chile en noviembre

Este nuevo escenario deja a Perú en alerta, ya que se medirá nuevamente ante Chile en noviembre, y esta vez frente a un equipo que viene con confianza y con un DT como Córdova, que conoce bien el fútbol formativo de su país.

En tanto, la Bicolor continúa en etapa de evaluación, sin una decisión clara sobre si Manuel Barreto seguirá al frente o si la FPF acelerará el proceso para encontrar a un nuevo seleccionador.

