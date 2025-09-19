Piero Quispe y una esperada respuesta a los críticos antes de sumarse a Sydney FC: “El fútbol de Australia es competitivo”

Piero Quispe está a punto de empezar una nueva experiencia en su carrera deportiva ahora que jugará para Sydney FC. Si bien ya se conocía de su fichaje desde hace algunas semanas, el día de hoy partió rumbo a Australia y conversó con algunos medios deportivos locales que lo abordaron para conocer sus expectativas. Dejando de lado las duras críticas que recibió por su decisión, el volante nacional evidenció las razones que lo llevaron a mudarse a un país lejano.

Fuente: Sydney FC

Claramente, la opción de jugar en el fútbol de Australia no representa ser la más competitiva del mercado ni nada por el estilo, pero al menos existe la posibilidad de la duda en conocer cómo le pueda ir a Piero Quispe vistiendo la camiseta de Sydney FC. Por lo pronto, el protagonista de la contienda se siente bastante contento con lo que el fútbol le depara y a la vez le respondió a sus detractores.

“Feliz por la oportunidad y estoy motivado de ir y hacer las cosas bien en Australia y con la bendición de Dios de romperla. Muchos piensan que el fútbol de allá es fácil, pero no, es competitivo y por eso lo escogí. Las críticas las recibo de buena manera porque en el mundo del fútbol hasta el mejor jugador recibe críticas y lo tomo de buena manera, con la frente en alto y que me sirva de motivación”; confesó Piero Quispe el día de hoy en la previa de su viaje.

¿Por qué Piero Quispe no fue convocado ahora último en la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que hasta hace algunas semanas pertenecía a las filas de Pumas de la UNAM y que en el papel venía definiendo su futuro para tomar la mejor decisión posible, ahora también se supo que existió una conversación interna entre Piero Quispe y Óscar Ibáñez, quien entonces era el entrenador de la Selección Peruana, para no ser convocado de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

“Estaba con el tema de si me iba a quedar o no. Hablé con el profesor y lo mejor era no ir porque no estaba cien por ciento concentrado al no saber si me iba o quedaba en Pumas. Fueron grandes jugadores y lo hicieron de buena manera. Ahora a pensar en los amistosos y lo que sigue con la selección”; comentó el volante nacional de 24 años de edad que actualmente se alista para reencontrarse con sus mejores versiones vistiendo la camiseta de Sydney FC.

El acuerdo entre Pumas y Sydney FC por los servicios de Piero Quispe

Tras oficializarse el arribo de Piero Quispe a Sydney FC, distintos medios locales e internacionales dieron detalles de cómo fue el acuerdo entre la directiva australiana y los altos mandos de los Pumas de la UNAM. Resulta que el volante peruano jugará en Australia por una temporada en calidad de préstamo y luego volverá al fútbol mexicano para tomarse una revancha en el equipo estudiantil, sobre todo cuando a la vez se filtró el dato de que ya pudo renovar su vínculo contractual por dos años más.

