América de Cali tomó impactante decisión sobre el futuro de Luis Ramos

Se ha hablado mucho del futuro de Luis Ramos, un delantero que ha pasado por varias etapas en este año. Así como también se ha hablado mucho de lo que podría pasar con su futuro a nivel internacional. Pero parece que todo ha llegado a su final y se ha conocido que es lo que pasará con él en el América de Cali.

En un comienzo se habló de su regreso al fútbol peruano para jugar por Universitario de Deportes. Incluso se rumoreó que ya tenía todo arreglado para que esto se haga realidad pensando para el 2026. Pero la realidad es que esto está muy lejos de darse. Así que en este caso el conjunto ‘crema’ tendrá que buscar un delantero nuevo en otra parte.

Esto luego que se confirme que el América de Cali quiere seguir contando con Luis Ramos. El conjunto colombiano está contento con su rendimiento en el año, por esa razón están pensando en hacerle una renovación. Todo indica que pagarán la cláusula de salida que tiene con Cusco FC para que se mantenga en el club pensando en el futuro.

“Me informa Tulio Gómez que a Luis Ramos se le va a renovar el contrato con América de Cali”, fue lo que pudo dar a conocer el periodista Carlos Arturo Arango en Zona Libre de Humo.

Pese a las críticas que se ha ganado en la Selección Peruana por su bajo rendimiento en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. El delantero de 25 años ha tenido un papel importante con los ‘Diablos Rojos’ y por eso quieren mantenerlo en el plantel.

Los números de Luis Ramos en América de Cali

El rol que ha tenido Luis Ramos en América de Cali es de rotación. Ha sido un jugador que le ha tocado rotar mucho en el puesto, alguna vez le tocó ser titular, otras tener que esperar desde el banco. La competencia con Adrián Ramos, Kevin Angulo, Jhon Palacios, Yojan Garcés y Rodrigo Holgado han sido bastante peleadas en el año.

Pero a pesar de esto, el peruano ha logrado disputar un total de 41 partidos en lo que va del año. En anotaciones ha hecho 11 tantos con 2 asistencias y todo esto en 2117 minutos.

Un buen aporte que le ha ayudado a ser de los mejores jugadores del plantel del América. Por esa razón no quieren desprenderse de él, pues lo ven como un elemento que puede llegar a aportar mucho dentro del terreno de juego. Aparte, el hecho de saber su rol de rotación lo hace un jugador valioso para el entrenador.

