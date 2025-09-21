DT de Gremio rompió el silencio tras los penales de Erick Noriega: “Todo el mundo…”

Luego del enfrentamiento entre Gremio e Inter de Porto Alegre, el técnico Mano Menezes conversó con los medios de comunicación y mostró su respaldo a Erick Noriega.

Lejos de responsabilizar al ‘Samurai’, el estratega brasileño dirigió sus cuestionamientos hacia el arbitraje, tras los dos penales que sancionaron en su contra.

DT de Gremio apuntó contra el arbitraje

“Todo el mundo sabe cómo no fue cobrado un penal para Gremio, fue mucho más claro que los penales que fueron marcados. Esas cosas interfieren en la vida de los profesionales, y la gente debe tratar eso con más seriedad, porque no es comprensible algunas cosas con las que la gente debe convivir en el fútbol con tanta tecnología que hay”, expresó Menezes en primera instancia.

Y es que, aunque Mano reconoció que la expulsión de Arthur y el tercer penal a favor del Inter fueron decisiones correctas, no ocultó su desacuerdo con el primer penal cobrado contra Noriega.

“La expulsión fue correcta, el último penal también estuvo bien cobrado, pero en el primero todo el mundo vio que (Noriega) dobló las piernas muchos antes de ser tocado, y después si hay una pequeño toque, pero si lo revisas en cámara lenta, todo es penal. El fútbol no es así”, explicó.

Respaldó a Erick Noriega

A pesar de la controversia arbitral, Mano Menezes valoró la entrega de sus dirigidos tras el intenso encuentro. Además, eximió de responsabilidad al jugador peruano, reiterando que, en su opinión, los penales cobrados en su contra no fueron justos.

“Solo tengo cosas buenas para hablar del equipo, de todos; Noriega está dentro del contexto. Sí estamos diciendo que no fue penal, no tenemos que analizar el penal de Noriega ni de nadie. Como equipo, todos hicieron un buen partido, estamos satisfechos con todos”, sentenció.

