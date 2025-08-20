Christian Cueva no aprende: el nuevo escándalo que estalla en Emelec por fiesta de 18 horas

El nombre de Christian Cueva otra vez está en medio de la tormenta. Si bien parecía que en Emelec había encontrado la paz que le faltaba, recientemente se informó que el volante habría estado en una fiesta el pasado fin de semana.

Publicidad

Publicidad

Pero no fue una reunión cualquiera o un junte social. Según la información que llega desde Ecuador, Christian Cueva habría estado en una fiesta que duró más de 18 horas, tuvo mujeres, mucho alcohol, bastante ruido y excesos en general.

Según el medio “Extra” de Ecuador, varios jugadores de Emelec se reunieron luego del triunfo por 1-0 ante Técnico Universitario el pasado domingo 17 de agosto. Pues bien, acercándose con ese resultado a la Ronda de Campeonato, los elementos se juntaron en la casa de uno de los porteros para celebrar.

La noticia dicta que se juntaron entre diez y doce jugadores de Emelec, empezó el mismo domingo a las 11PM y terminó cerca del lunes a las 6PM. Dando más detalles, el diario “Extra” incluso aseguró que pidieron pizza y varios jugadores se fueron enojados por no poder continuar con el festejo.

Publicidad

Publicidad

La portada del diario “Extra” con la noticia de la fiesta. (Foto: Extra)

La respuesta de Christian Cueva sobre la fiesta de 18 horas

En medio de todo el escándalo por la fiesta de más de 18 horas que tuvieron los jugadores de Emelec, se espera que el club emita un comunicado oficial para conocer los detalles de la situación.

En ese sentido, el que se adelantó a todo fue Christian Cueva, que según información del medio “Extra”, se comunicó con el diario y aseguró que él no era uno de los participantes de la fiesta, con lo que a su vez confirmó que sí sucedió, solo que él no estuvo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Lo lograrán? El salario que ofreció Junior de Barranquilla para sacar a Christian Cueva de Emelec

¿Cuánto gana Christian Cueva?

Christian Cueva gana 20 mil dólares mensuales en Emelec según información oficial de Salary Sport.

ver también Emelec se vuelve loco con el nivel superlativo de Christian Cueva: “Es un jugador de mucha experiencia”

¿Cuánto vale Christian Cueva?

Christian Cueva vale 250 mil euros según información oficial de Transfermarkt.