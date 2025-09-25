Por esto se quejó Christian Cueva: se conocieron detalles de las deudas impagas de Emelec a jugadores

La situación de Emelec no es la mejor en este momento, están sumidos en graves problemas que no tiene a sus jugadores nada contentos. Uno de ellos es Christian Cueva que no está tan a gusto por como se está llevando las cosas en el cuadro de Guayaquil. Por eso ha sabido mostrar su molestia pese a ser uno de los mejores pagados en la institución.

Uno de los problemas que está teniendo el ‘Bombillo’ es económico. No están haciendo los pagos a sus jugadores y esto tiene molesto a más de uno. Es bastante incómoda la situación que se vive y se ha dado a conocer la historia de un jugador que está sin cobrar desde hace ya 5 meses.

El periodista Javier Alava dio a conocer en sus redes sociales el caso de Sebastián Tarira, quien en estos momentos está haciendo la exigencia de su sueldo. Estamos hablando que le adeudan la suma de 9 mil dólares, 1,8 por mes que no ha podido cobrar el futbolista. Dejando en evidencia la situación que está pasando en este momento el club.

¿Qué hace Cristian Cueva en Perú?

Muchos dicen que Christian Cueva se encuentra en Perú debido a la molestia que tiene con el club. Pero la realidad es que ha venido con la intensión de poder seguir trabajando en su rehabilitación para ponerse en forma y así volver a jugar. Pues una lesión lo terminó dejando fuera en estas últimas fechas que no ha podido estar al 100%.

Eso sí, se le ha visto a ‘Aladino’ paseando con su actual pareja Pamela Franco, por lo que muchos dicen que está de vacaciones. Pues lo ven comprando en centros comerciales y no lo están viendo entrenar. Poniendo en tela de juicio su situación actual en el país.

En sus respectivas redes sociales, Cueva ha subido un video de lo que viene siendo su rehabilitación. Demostrando que está trabajando para recuperarse de su lesión y así volver a jugar. Este fin de semana debería estar de regreso en Guayaquil, pero se esperaría que vuelva a las canchas todavía dentro de unas semanas cuando esté recuperado por completo.

Emelec se aseguró con Christian Cueva

Por otro lado, a pesar del mal momento que está pasando económico el club ecuatoriano. Se conoció mediante El Canal del Fútbol, que el ‘Bombillo’ ya le hizo un adelanto de su sueldo a Christian Cueva con nada más y nada menos que 80 mil dólares. Por lo que ya lo tienen más que asegurado para lo que se viene hasta final de temporada.

