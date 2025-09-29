Es tendencia:
La inesperada noticia que Christian Cueva recibió tras su vuelta a Ecuador

Christian Cueva recibió una noticia que no esperaba tras su regreso a Ecuador para jugar por Emelec.

Por Bruno Castro

Christian Cueva con camiseta de Emelec.
© Emelec.Christian Cueva con camiseta de Emelec.

Christian Cueva ya se encuentra en Ecuador para jugar por Emelec. Pero el peruano no esperaba encontrar una inesperada noticia en su regreso a este país. En el que va a tener que esperar un poco para volver a jugar, pues la situación no está muy bien que digamos en estos momentos.

Mediante la periodista Sonia Pérez se conoció el arribo del peruano a tierras norteñas. El mediocampista nacional de 33 años llegó a Ecuador este lunes 29 de setiembre. Dirigiéndose en primer lugar al Polideportivo de Los Samanes para poder recibir las órdenes de su entrenador, Guillermo Duró.

En este caso cabe precisar que Cueva tuvo un permiso especial tras su última lesión. El jugador pidió pasar un tiempo en el Perú con la intensión de poder rehabilitarse lo mejor posible. Esta propuesta fue aceptada por el ‘Bombillo’ que le otorgó el permiso especial.

Christian Cueva.

Christian Cueva con camiseta de Emelec. (Foto: Emelec).

Con su regreso a Ecuador todos presumían que su vuelta estaría para el siguiente partido frente a Leones FC por la Copa Ecuador. Pero las cosas cambiaron un poco, pues la situación en el país norteño no está nada bien. Así que por ello tuvieron que hacer un cambio de fecha para el juego, pasando al miércoles 8 de octubre.

De esta forma, la vuelta de Cueva a las canchas tendrá que esperar un poco más. Lo que sí, le permite poder seguir entrenando con sus compañeros para poder mostrar su mejor forma lo más pronto posible. Pues se esperaría que lo incluyan para el próximo partido de Liga, que será ante Deportivo Cuenca en la LigaPro.

¿Cómo le ha ido a Chrisitan Cueva en Emelec?

Christian Cueva llegó a Ecuador como una de las grandes figuras de la LigaPro. Para Emelec es su mejor jugador debido a su pasado con la Selección Peruana, así como también ha estado en una gran cantidad de equipos importantes a lo largo y ancho del mundo.

Con el ‘Bombillo’ en lo que es la Liga Profesional ha logrado disputar un total de 11 partidos, anotó 2 goles y dio 2 asistencias en 671 minutos. Estos números reflejan un rendimiento irregular, no solo por su aporte en las anotaciones, sino por el tiempo efectivo en el que ha estado en el campo. 319 son los minutos que no ha podido jugar, es decir el 32,22% se perdió en estos duelos.

bruno castro
Bruno Castro
