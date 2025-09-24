Christian Cueva y la nueva acusación que recibió por volver a Perú tras lesionarse en Emelec: “Su carrera va en picada”

Christian Cueva fue tendencia durante las últimos días. Luego de su repentino regreso al territorio nacional tras algunos inconvenientes económicos en la directiva de Emelec, además de estar lesionado y tener varios días de recuperación, se conoció finalmente que dicho aspecto sería tratado en el Perú. Ahora, lejos de ser duramente cuestionado y criticado, el volante es tendencia debido a una llamativa acusación que lo deja muy mal parado.

Sabiendo que actualmente mantiene una relación con la cantante Pamela Franco y que en el pasado reciente estuvo ligado a distintos escándalos, en esta ocasión fue la periodista de espectáculos Magaly Medina quien no se guardó nada al hablar prácticamente de una especie de divo que puede tomar las decisiones que quiera como en su mejores épocas en el fútbol. A nivel nacional, el nombre de Christian Cueva fue vapuleado al incluso ser señalado de que se viene en picada.

“Todo para que se venga a recuperar acá. Él siempre ha tenido esas poses de divo, ¿no? Ya de divo no tiene nada. Él realmente no ha logrado nada. Su carrera va en picada hace bastante tiempo ya. Cuando estuvo en Alianza, ¿no pidió que lo tratara un médico en Barcelona? ¿No fue así? Que le dieron todo lo que quería y voló hasta Europa, según él para tratarse su lesión”; comentó en primera instancia Magaly Medina durante la última edición de su programa por ‘ATV‘.

Publicidad

Publicidad

El motivo por el que Christian Cueva estaría aprovechando su lesión en el Perú

Si bien la lesión de Christian Cueva es confirmada y existió un comunicado oficial por parte de Emelec respecto a un daño miofacial el músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha, existiría una razón bastante llamativa por la que finalmente decidió regresar al Perú, además de tratarse en el aspecto físico. Se trata de una posible estadía y acompañamiento a Pamela Franco, su actual pareja y de quien también se viene hablando mucho en los últimos días.

“Él ha venido a darle el alcance a Pamela Franco, suponemos ¿no? Querrá sentirse apapachado. O de repente acá, como esto es Perú, acá tiene a sus amigos. Querrá hacer sus fiestecitas a puertas cerradas, donde nadie se entere. ¿Quiénes serán los tontos que le creen que Cueva es diferente, que es otro y que ha cambiado? Hasta el momento no le vemos nada diferente”; evidenció Magaly Medina.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Caretas

La problemática que atraviesa Christian Cueva en Emelec

La directiva de Emelec viene sufriendo distintos problemas económicos, los cuales se sabe que arrastra desde hace algún tiempo. Lamentablemente para los jugadores del actual plantel, entre ellos Christian Cueva, no cobran hace varios meses y un día antes del último partido frente a El Nacional por la Serie A de Ecuador decidieron no concentrar al no tener novedades de las deudas pendientes. Esta situación se agrava ante distintas novedades de los últimos días, así que todavía no se conocen mayores resoluciones positivas al respecto.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Gianluca Lapadula volvió al gol, pero erró penal clave y Spezia fue eliminado de Copa Italia