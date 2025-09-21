Se reveló el verdadero motivo por el que Christian Cueva abandonó Emelec para regresar a Perú

Guillermo Duró se refirió a la situación de Christian Cueva tras la contundente victoria de Emelec por 4-0 ante El Nacional en el estadio George Capwell por la LigaPro.

‘Aladino’ no fue parte del encuentro debido a una suspensión de dos fechas y una lesión que arrastra. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su salida del país, lo que generó especulaciones, ya que aún tiene vínculo contractual con el club.

DT de Emelec reveló por qué Cueva viajó a Perú

Consultado por el presente de Christian Cueva y los rumores sobre su salida de Ecuador, Duró respondió con firmeza y sin mostrar preocupación, dejando entrever que tiene claro el panorama respecto al jugador.

“Christian tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico en su país, así que simplemente eso. De parte de la dirigencia y nosotros está habilitado así que después nada más”, explicó el entrenador durante conferencia de prensa.

Con esto, el argentino dejó de lado las versiones que apuntaban a una posible salida de Cueva por la deuda salarial que atraviesa el club. Cabe resaltar que, según el propio Emelec, el volante sufre una lesión miofascial en el músculo recto anterior del cuádriceps derecho. Aunque no se precisó el tiempo de recuperación, el jugador aún debe cumplir una fecha más de suspensión.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva tuvo la oportunidad de disputar un total de ocho encuentros con la camiseta de Emelec, registrando dos goles y dos asistencias.

El peruano, portador del dorsal número 10, había sido una pieza importante en la recuperación del equipo, ayudándolo a salir de los puestos bajos y a soñar con meterse en la pelea por los primeros lugares.

