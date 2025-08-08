Vancouver Whitecaps hizo oficial el fichaje tanto del peruano Kenji Cabrera como del alemán Thomas Müller. Teniendo rostros nuevos en su plantel de cara a la recta final de la MLS, vamos a comentar cuándo jugarán ambos profesional y contra qué rival sería.

Pues bien, el primer jugador del que vamos a hablar es el peruano Kenji Cabrera. Firmando por el Vancouver Whitecaps tras su paso por Melgar de Arequipa, el delantero llegó este viernes 8 de agosto a las instalaciones del club.

A través de un video difundido en las redes sociales de Vancouver Whitecaps, las imágenes muestran como Kenji Cabrera saluda a sus compañeros y al personal administrativo. Pues bien, el plantel principal dejó en claro que primero tiene que pasar exámenes médicos y luego entrenar con el equipo. A partir de ello, se podría pensar en el debut de Kenji Cabrera en el duelo ante Houston Dynamo el próximo domingo 17 de agosto.

¿Cuándo debuta Thomas Müller con el Vancouver Whitecaps?

En el caso de Thomas Müller la situación es distinta puesto que ya pasó exámenes médicos y se entrenó con el primer equipo. Todo esto por lo que se puede ver en las imágenes del club en redes sociales.

Pero el problema nace en las cuestiones burocráticas. Según la información de la web del Vancouver Whitecaps, Thomas Müller todavía tiene que cumplir con una serie de requerimientos para estar habilitado: Certificado de Transferencia Internacional (CTI), visa y permiso de trabajo.

Ante esto, lo más probable es que también Thomas Müller debute con Vancouver Whitecaps en el duelo ante Houston Dynamo, pactado para este domingo 17 de agosto desde las 8:00 PM en el BC Place de Vancouver.

Müller fichado por Whitecaps. (Foto: Vancouver Whitecaps)

¿Por cuánto tiempo fichó Kenji Cabrera con Vancouver Whitecaps?

Kenji Cabrera fichó por Vancouver Whitecaps hasta diciembre del 2028. Valiendo 1,60 millones de euros a sus 22 años, el delantero tiene una gran proyección internacional tras demostrar condiciones con Melgar de Arequipa.

¿Por cuánto tiempo fichó Thomas Müller con Vancouver Whitecaps?

Thomas Müller fichó por Vancouver Whitecaps hasta diciembre del 2025, pero existe una opción de renovación por parte de ambos. Valorado en 6 millones de euros a sus 35 años, el delantero llega tras marcar historia en el Bayern Múnich con 33 títulos.

