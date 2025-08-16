Oliver Sonne debutó en la Premier League y generó bronca entre los fanáticos del Tottenham

Si bien Tottenham venció 3-0 a Burnley por la primera fecha de la Premier League, muchos aficionados locales se enojaron con Oliver Sonne. Solo alegrándose un poco con el doblete que marcó Richarlison, al anotar el 2-0 de tijera, luego volvieron a molestarse con el peruano cada vez que oían su nombres.

Y es que hay que entender que toda la situación se les complicó a los hinchas del Tottenham. Más al recordar que recientemente Heung-min Son dejó el club. En este marco es que aparece el problema con Oliver Sonne.

Pasa que por raro que parezca, las casualidades existen en los rincones menos inesperados y los apellidos de ambos futbolistas suenan similares. Si bien uno es de Corea del Sur (Heung-min Son) y el otro es de Dinamarca (Oliver Sonne), los dos tienen la misma pronunciación en inglés.

Sobre este momento entre Heung-min Son y Oliver Sonne, el usuario Errockian, con la cuenta @errock22, publicó en X.: “Sigo escuchando a Sonne en la televisión, pensando que todavía está en los Spurs cuando en realidad es Oliver Sonne de Burnley”.

Sonne marcando a Richarlison en el Burnley vs. Tottenham. (Foto: Getty Images)

Los números de Oliver Sonne en su debut en la Premier League

Oliver Sonne jugó 74 minutos en el partido entre Burnley vs. Tottenham. Marcando así su debut en la Premier League, el volante peruano recibió un puntaje de 6.0 por parte de Sofascore.

Además, también registró interesantes estadísticas como 9 kilómetros de distancia recorrida, 1 duelo ganado en el suelo y uno en el aire, 22 toques, 4 posesiones perdidas y 11 pases precisos de 13. En líneas generales no fue un debut del peruano Oliver Sonne con el Burnley en la Premier League.

¿Cuánto gana Oliver Sonne?

Oliver Sonne gana 80 mil euros según información oficial de Salary Sport. Con 24 años, el lateral acaba de debutar en la Premier League con el Burnley.

¿Cuánto vale Oliver Sonne?

Oliver Sonne vale 2,70 millones de euros según información oficial de Transfermarkt. Pero hay que mencionar que en diciembre del 2024 llegó costar 3 millones de euros.

