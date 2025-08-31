El puntaje que recibió Erick Noriega en Brasil por su debut en Gremio

Este fin de semana se dio el tan ansiado debut de Erick Noriega en el fútbol de Brasil. El peruano de 23 años demostró que es un jugador de categoría, pues a pesar de enfrentar a Flamengo, nunca flaqueó y terminó siendo de los mejores del partido. Esto no se refleja solo en palabras, sino que también en el gran puntaje que le terminaron de dar.

A diferencia de su paso por Alianza Lima, en donde este año venía jugando como volante de primera línea. En este compromiso fue puesto como defensor central nuevamente, un puesto que conoce muy bien. Tanto así que lo hizo a la perfección y se convirtió un imán para los balones. Pues cada intento de remate del ‘Fla’ terminaba en su humanidad, evitando que vaya a portería.

Esto hizo que reciba una gran cantidad de halagos por parte de la hinchada de Gremio. La cual terminó muy contenta con su fichaje, incluso varios están pidiendo que no lo vuelvan a sacar del once titular. Esto demuestra el gran nivel que tiene y lo que puede llegar a aportar a este equipo que sufrió, pero logró un empate 1-1 ante Flamengo en el Maracaná.

¿Qué puntaje le dieron a Erick Noriega tras su debut?

En el portal de Sofascore le dieron el puntaje más alto a Erick Noriega con un sólido 8,3. Esto debido a la gran claridad que tuvo, hablamos de números bastante buenos: 5 remates bloqueados, 3/3 duelos ganados en el suelo, 13 despejes, 51 toques y 23 pases acertados de 30.

Puntaje Sofascore (Foto: Sofascore).

Por parte de Globo Esporte le pusieron un 8.0, mientras que los hinchas un 9.0. Siendo de los mejores del partido. Destacando su gran desempeño dentro del terreno de juego, así como sus pases que terminaron ayudando mucho.

Por otro lado, en 365 Scores le dieron un puntaje de 7,7 y solo fue superado por el portero Tiago Volpi. Quien no solo se encargó de defender su portería, sino que anotó el empate 1-1 frente a Flamengo de penal.

Puntaje de Erick Noriega (Foto: 365 Scores).

Erick Noriega y una oportunidad de oro

Tras su gran rendimiento en este partido se espera que Erick Noriega pueda tener una mayor oportunidad en la Selección Peruana. Por eso se espera que en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 pueda llegar a ser titular y así mostrarse más. Esto le permitirá granar una mayor visibilidad, que lo deje en la mirada de todo el mundo.

Tras un comienzo formidable en Brasil, no sería extraño que muy pronto lo puedan venir a buscar desde Europa. Su juventud es algo que le permite ser considerado para un futuro prometedor en el ‘Viejo Continente’.

