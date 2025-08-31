Es tendencia:
Erick Noriega debutó con Gremio en el Maracaná y enloqueció a sus hinchas: “Nunca más dejará el once titular”

El 'Samurai' dejó gratamente sorprendida a la hinchada del elenco 'tricolor'. Conoce todo lo que dijeron sobre su debut.

Por Nicole Cueva

Erick Noriega hizo su debut con Gremio ante Flamengo.
© DifusiónErick Noriega hizo su debut con Gremio ante Flamengo.

Con el número 19 en su camiseta, Erick Noriega inició un nuevo capítulo en Gremio, dejando atrás su reciente paso por Alianza Lima, donde logró consolidarse como una de las jóvenes promesas del club.

Ante un exigente desafío como enfrentar a Flamengo, el ‘Samurai’ asumió un rol clave en la línea defensiva, donde mostró solidez para contener los constantes embates del equipo rival.

Hinchas de Gremio se rinden ante Erick Noriega

A través de redes sociales, una gran cantidad de hinchas brasileños no pudieron evitar referirse al gran rendimiento mostrado por Erick Noriega en su debut con el elenco ‘tricolor’.

El mejor de la cancha“, “Noriega es el héroe del día”, “Noriega sabe jugar al fútbol”, “Noriega es una grata sorpresa positiva”, “Nunca más dejará el once titular” y “Tiene todo para destacar””, fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que, este podría ser el momento ideal para que Noriega se consolide como defensor central, aunque su versatilidad también le permite desempeñarse como volante de contención si el equipo lo requiere.

Gran salvada de Erick Noriega

Sobre el final del primer tiempo, un tiro de esquina generó una acción de alto riesgo tras un remate acrobático que superó a Tiago Volpi y dejó el arco completamente libre.

Fue en ese momento que Erick Noriega reaccionó con rapidez y despejó el balón con fuerza, evitando lo que pudo ser un gol espectacular.

La intervención reflejó el buen posicionamiento del futbolista de 23 años a lo largo del encuentro, siempre atento a lo que ocurría en los últimos metros de su campo.

El nuevo dolor de cabeza que Gremio le dio a Óscar Ibáñez por Erick Noriega

