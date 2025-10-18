En Perú no era considerado, ahora que se fue del país no deja de hacer goles

En el país si algo se está buscando con desesperación es un nuevo delantero que pueda suplir a Paolo Guerrero. El Perú no es considerado uno de los mejores exportadores de goleadores, la realidad es que no se destacan muchos jugadores nacionales ni en la propia Liga 1. Pero hay uno que no era muy considerado y ahora no deja de hacer goles en el exterios.

Publicidad

Publicidad

Se trata de Adrián Ugarriza, futbolista que en el país para muchos no es un 9 nada bueno. Ha pasado por equipos como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. En ninguno de ellos terminó siendo la solución de gol que se buscaba tener con él en el ataque. Pero parece que su olfato como goleador se ha perfeccionado al salir del país.

En este caso dejó el Perú para emigrar hacia Israel, en donde viene jugando para el Hapoel Ironi Kiryat Shmona, conjunto que no es de los mejores de la Liga de este país. Pero que gracias a los goles del atacante nacional está intentando meterse en la lucha por quedar en mitad de tabla, pues no es un club muy grande.

Adrián Ugarriza el goleador

Desde que dejó el Perú para enrolarse al Hapoel Ironi se ha vuelto un indiscutible de este equipo. Ha sido titular en los 7 encuentros que hasta el momento ha jugado su club, siendo importante en el trabajo ofensivo. Sus números no son nada malos en lo que va de esta temporada.

Publicidad

Publicidad

Contamos con 3 goles y 1 asistencias en 602 minutos disputados. En el último partido frente al Beer Sheva marcó el gol del triunfo en los minutos finales de la contienda, pero terminó expulsado. Esto se debe a que al celebrar se quitó la camiseta y el juez principal no dudó en sacarle la segunda amarilla. Lo que significa que el próximo partido no podrá estar disponible.

Tweet placeholder

Hasta la fecha son 7 los goles que ha hecho su equipo y el peruano ha participado en 4 de ellos. Lo que deja en claro que es un jugador importante para este equipo.

Publicidad

Publicidad

¿Adrián Ugarriza a la Selección Peruana?

Se vienen los partidos del mes de noviembre de preparación para la Selección Peruana y no se sabe que hará Manuel Barreto. Se espera que la nómina sea muy parecida a la que se envió para el juego contra Chile, pero también es posible que ya se esté pensando en otros jugadores y acá el nombre de Ugarriza aterriza como una duda.

Ante la falta de gol que se tiene el Perú, por ahí es posible que lo llamen por vez primera. ‘Uga’ ha estado en equipos nacionales de menores, pero en mayores no ha tenido ni una sola oportunidad de jugar. Así que no sería que puedan llamarlo para verlo de cerca al estar cerca de Rusia, sede que albergará los 2 encuentros del cuadro patrio.

ver también Ni Alianza ni Universitario: Peruano Marco Rivas tendría todo acordado con este club que pocos imaginaban