Erick Noriega casi en lágrimas después del enorme empate con Flamengo en el Brasileirao: “Estoy feliz porque…”

El debut de Erick Noriega con Gremio en el Maracaná se ha convertido en un hito inolvidable para el futbolista peruano, marcando un antes y un después en su incipiente carrera internacional. Su presentación en un escenario tan imponente como el mítico estadio, frente al líder del Brasileirão, Flamengo, no solo superó las expectativas de la directiva y el cuerpo técnico de Gremio. Sino que también conmovió al propio jugador, evidenciando una madurez y un profesionalismo que pocos esperarían de un joven en sus circunstancias.

Erick Noriega debutó como el mejor

Noriega, quien llegó a Gremio tras una destacada trayectoria en Alianza Lima, fue lanzado al once titular en un partido que exigía no solo destreza técnica, sino también una fortaleza mental considerable. Su rol como defensor fue ejecutado con una solidez y seguridad que deslumbraron a la crítica especializada y a los aficionados brasileños. La prensa local, conocida por su rigor al evaluar el rendimiento de los jugadores, no escatimó elogios, destacando su capacidad para neutralizar los ataques del Flamengo y otorgándole calificaciones sobresalientes.

Esto no solo valida la apuesta de Gremio por el defensor peruano, sino que también augura un futuro prometedor en una de las ligas más competitivas del continente. La emoción de Noriega al finalizar el encuentro fue captada por las cámaras de Gremio TV, revelando el lado más humano del futbolista. Con una sonrisa que no podía ocultar la satisfacción y el orgullo, Erick expresó su gratitud por la oportunidad y el incondicional apoyo recibido. “Estoy feliz porque es mi primer partido. Los jugadores me ayudaron mucho a tener confianza, al igual que el entrenador, así que estoy muy feliz”.

Erick Noriega trabajando en Gremio. (Foto: X).

Gremio tiene a su mejor futbolista

Declaró Noriega, con una voz que denotaba la emoción del momento. Estas palabras no solo reflejan la rápida adaptación del joven defensor al esquema de juego y al ambiente del equipo, sino que también subrayan el valioso apoyo de sus compañeros y del cuerpo técnico, quienes le brindaron la confianza necesaria para rendir a un nivel tan exigente desde el primer minuto. El mensaje final de Noriega, cargado de ambición y optimismo, resonó entre la afición y la directiva del club. “Sabíamos que iba a ser un juego difícil, pero logramos sumar un punto fuera de casa.

Ahora tenemos que seguir trabajando y vamos a hacer historia. ¡Vamos, Gremio!”, exclamó el defensor. Esta declaración no solo demuestra su compromiso con el club y sus objetivos, sino que también infunde una dosis de motivación y esperanza en un equipo que busca consolidarse en la cima del fútbol brasileño y sudamericano. El empate 1-1 en el Maracaná, lejos de ser un resultado menor, representa un punto de inflexión para Gremio y, sin duda, para la carrera de Erick Noriega, quien ya se perfila como una de las jóvenes promesas a seguir de cerca en el panorama futbolístico internacional.